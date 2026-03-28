Las ‘aficiones’ sexuales de un tertuliano de Cintora, TVE y las niñas de 12 años: «Cuento los días para que cumpla 18»

Depravado.

Moi Camacho, tertuliano frecuente en Malas lenguas, el programa que dirige Jesús Cintora en TVE, ha suscitado una gran controversia tras resurgir antiguos mensajes en X donde hace alusiones sexuales a niñas de 12 años.

El usuario Arturo Villa ha compartido capturas de tuits de 2014, en los que Camacho expresa cosas como «Mi objetivo en la vida es contar los días que faltan para que la niña del videoclip de Sia cumpla los 18», refiriéndose a Maddie Ziegler, quien tenía esa edad en el videoclip de Sia.

En este artículo de El Debate se detallan los mensajes.

Pero eso no es todo.

En noviembre del mismo año, Camacho volvió a tuitear: «Tías tan locas como la niña loca del videoclip de Sia, pero sin el atenuante de ser una niña».

Moi Camacho, colocado por el PSOE en RTVE, tenía 36 años cuando hizo comentarios sexuales sobre esta niña de 11 años. Está enchufado en RTVE. Aún no ha dimitido nadie por contratarle. Ni van a despedirle. https://t.co/ooysG0Ow0d — Arturo Villa (@arturovilla) March 26, 2026

Otros mensajes también apuntan a Lizzie, la pequeña de 12 años de The Walking Dead: «Me quiero casar con Lizzie, la puta niña loca de The Walking Dead. Me cuidaría superbién».

Además, menciona a la joven de Modern Family con un «Joder, con la niña pequeña». Villa no dudó en denunciar estos comentarios y acusar a TVE de mantener «un pedófilo en plantilla», mientras que Camacho, Cintora y el presidente de RTVE, José Pablo López, decidieron bloquearlo en redes sociales.

"La niña del videoclip de Sia" (Maddie Ziegler) tenía 11 años cuando Moi Camacho escribió esto. 11 AÑOS. Moi Camacho hoy es colaborador de TVE, la TV pública. pic.twitter.com/C3EtpJPIFR — Arturo Villa (@arturovilla) March 26, 2026

Malas lenguas no es un programa cualquiera dentro de TVE. Producido por Big Bang Media, ha costado al erario público nada menos que 9.583.268 euros entre enero y octubre de 2025, casi igualando el presupuesto anual destinado a la Casa Real (aproximadamente 8,5 millones).

Este formato supera a otros programas informativos como Mañaneros de Javier Ruiz y Adela González (9.288.465 euros). En el listado de los más caros emitidos por TVE, se encuentran:

Programa Productora Coste (enero-octubre 2025) La promesa Bambú Producciones 19.265.498 € MasterChef Celebrity Shine Iberia 17.372.508 € Valle Salvaje Studio Canal Series 14.059.618 € Malas lenguas Big Bang Media 9.583.268 € Mañaneros La Cometa TV 9.288.465 €

Este programa se emite desde las 17:30 hasta las 19:30 en La 2, y luego entre las 19:30 y las 20:30 en La 1, contando con un equipo rotativo que incluye a nombres como Ana Morgade, Marina Lobo, Miguel Charisteas, Raquel Hervás, Esther Gimeno, Marcos Mas, Paula Púa y Kaco Forns.

Me pregunto qué opinará el Presidente de TVE @Josepablo_ls de estos mensajes homófobos de su colaborador Moi Camacho. pic.twitter.com/CxhyKGHVnt — Arturo Villa (@arturovilla) March 26, 2026

Recientemente se sumó al equipo el humorista Agustín Jiménez, conocido por su paso por Todo es mentira junto a Risto Mejide.

Sin embargo, las críticas no cesan: la Defensora de la Audiencia de RTVE ha recibido numerosas quejas sobre la falta de neutralidad, así como sobre un ambiente crispado y un sesgo progubernamental evidente en el programa.

Algunos usuarios lo califican como «sectario» y demandan más contenido cultural en el canal.

🔴 El colaborador de TVE, Moi Camacho, borra un tweet en el que disfrazaba de humor su fantasía de violar a una cajera. Este era el link. Ha borrado el mensaje, pero no la previsualización que me guardé. Vomitivo. Así es la TV pública con Sánchez. https://t.co/ns8BexSnEF pic.twitter.com/toBNZgc7i8 — Arturo Villa (@arturovilla) March 26, 2026

Camacho, presentado como cómico, tiene un historial repleto de comentarios desafortunados y zafios.

Ha hecho chistes sobre mujeres con sobrepeso en plataformas como Tinder («Gordas honestas… sacando papada») y también ha bromeado con situaciones relacionadas con agresiones sexuales («Se le acusa de violar a una cajera del Ikea. ¿Algo que declarar?»).

Esta polémica surge justo cuando se atraviesa un momento delicado para la imagen pública de TVE, donde Malas lenguas se encuentra entre los programas más costosos y cuestionados por su contenido. La audiencia pide explicaciones claras, mientras el bloqueo del denunciante solo alimenta aún más el descontento.

Mientras tanto, con Cintora moderando debates intensos, este escándalo pone bajo el foco a quienes forman parte del mismo. ¿

Cuánto tiempo podrá mantenerse este silencio dentro de TVE?