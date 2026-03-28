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Las ‘aficiones’ sexuales de un tertuliano de Cintora, TVE y las niñas de 12 años: «Cuento los días para que cumpla 18»

Tuits sexualizados dirigidos a menores, como la bailarina Maddie Ziegler

Moi Camacho
Moi Camacho. PD
Archivado en: Cultura | Televisión

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Depravado.

Moi Camacho, tertuliano frecuente en Malas lenguas, el programa que dirige Jesús Cintora en TVE, ha suscitado una gran controversia tras resurgir antiguos mensajes en X donde hace alusiones sexuales a niñas de 12 años.

El usuario Arturo Villa ha compartido capturas de tuits de 2014, en los que Camacho expresa cosas como «Mi objetivo en la vida es contar los días que faltan para que la niña del videoclip de Sia cumpla los 18», refiriéndose a Maddie Ziegler, quien tenía esa edad en el videoclip de Sia.

En este artículo de El Debate se detallan los mensajes.

Pero eso no es todo.

En noviembre del mismo año, Camacho volvió a tuitear: «Tías tan locas como la niña loca del videoclip de Sia, pero sin el atenuante de ser una niña».

Otros mensajes también apuntan a Lizzie, la pequeña de 12 años de The Walking Dead: «Me quiero casar con Lizzie, la puta niña loca de The Walking Dead. Me cuidaría superbién».

Además, menciona a la joven de Modern Family con un «Joder, con la niña pequeña». Villa no dudó en denunciar estos comentarios y acusar a TVE de mantener «un pedófilo en plantilla», mientras que Camacho, Cintora y el presidente de RTVE, José Pablo López, decidieron bloquearlo en redes sociales.

Malas lenguas no es un programa cualquiera dentro de TVE. Producido por Big Bang Media, ha costado al erario público nada menos que 9.583.268 euros entre enero y octubre de 2025, casi igualando el presupuesto anual destinado a la Casa Real (aproximadamente 8,5 millones).

Este formato supera a otros programas informativos como Mañaneros de Javier Ruiz y Adela González (9.288.465 euros). En el listado de los más caros emitidos por TVE, se encuentran:

ProgramaProductoraCoste (enero-octubre 2025)
La promesaBambú Producciones19.265.498 €
MasterChef CelebrityShine Iberia17.372.508 €
Valle SalvajeStudio Canal Series14.059.618 €
Malas lenguasBig Bang Media9.583.268 €
MañanerosLa Cometa TV9.288.465 €

Este programa se emite desde las 17:30 hasta las 19:30 en La 2, y luego entre las 19:30 y las 20:30 en La 1, contando con un equipo rotativo que incluye a nombres como Ana Morgade, Marina Lobo, Miguel Charisteas, Raquel Hervás, Esther Gimeno, Marcos Mas, Paula Púa y Kaco Forns.

Recientemente se sumó al equipo el humorista Agustín Jiménez, conocido por su paso por Todo es mentira junto a Risto Mejide.

Sin embargo, las críticas no cesan: la Defensora de la Audiencia de RTVE ha recibido numerosas quejas sobre la falta de neutralidad, así como sobre un ambiente crispado y un sesgo progubernamental evidente en el programa.

Algunos usuarios lo califican como «sectario» y demandan más contenido cultural en el canal.

Camacho, presentado como cómico, tiene un historial repleto de comentarios desafortunados y zafios.

Ha hecho chistes sobre mujeres con sobrepeso en plataformas como Tinder («Gordas honestas… sacando papada») y también ha bromeado con situaciones relacionadas con agresiones sexuales («Se le acusa de violar a una cajera del Ikea. ¿Algo que declarar?»).

Esta polémica surge justo cuando se atraviesa un momento delicado para la imagen pública de TVE, donde Malas lenguas se encuentra entre los programas más costosos y cuestionados por su contenido. La audiencia pide explicaciones claras, mientras el bloqueo del denunciante solo alimenta aún más el descontento.

Mientras tanto, con Cintora moderando debates intensos, este escándalo pone bajo el foco a quienes forman parte del mismo. ¿

Cuánto tiempo podrá mantenerse este silencio dentro de TVE?

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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