Carlos Cuerpo ya avisa de lo peor: sanchismo hasta 2027… y más allá

Recién estrenado en el cargo.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, visitó este lunes 6 de abril de 2026 el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) tras la Semana Santa.

Sin reparos, el político ya avisó de lo peor, anticipando una legislatura larga y, previsiblemente, una continuidad del proyecto socialista más allá de las próximas elecciones generales.

«Llegaremos hasta 2027 e incluso mucho más allá«, advirtió Cuerpo pese a las cuentas prorrogadas, la inestabilidad parlamentaria y los múltiples frentes abiertos.

Las palabras de Cuerpo no son casuales. Representan el intento del Gobierno de proyectar estabilidad y normalidad cuando la legislatura se sostiene con apoyos frágiles y en un contexto de creciente fatiga social.

El ascenso de Cuerpo —perfil técnico, moderado en la imagen pública y bien visto incluso por sectores de la oposición— busca precisamente centrar el debate en la economía y blindar la continuidad del proyecto de Sánchez. Un proyecto que, a juzgar por sus declaraciones, no tiene intención de terminar en 2027.

Cuerpo, que según los barómetros del CIS es el único ministro que aprueba entre la ciudadanía, cerró su intervención con un mensaje de plena confianza en el futuro electoral del PSOE. Un aviso que suena más a advertencia que a pronóstico: el sanchismo no solo aspira a agotar la legislatura, sino a prolongarse indefinidamente en el poder.

Todo esto mientras María Jesús Montero arranca la campaña para las elecciones andaluzas sin haber aprobado ni presentado los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno de Pedro Sánchez encara 2026 sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados, una situación de provisionalidad presupuestaria que ya se prolonga desde hace más de un año. Las cuentas de 2025 fueron prorrogadas automáticamente tras el fracaso en su tramitación parlamentaria, dejando al Ejecutivo sin capacidad para introducir grandes cambios de política económica ni para cumplir muchas de sus promesas electorales.

Mientras Carlos Cuerpo vende “estabilidad” y “inercia positiva”, la realidad es que España lleva demasiado tiempo gestionándose con presupuestos caducados, una anomalía democrática que erosiona la credibilidad del Gobierno y condiciona su capacidad de respuesta ante cualquier crisis.