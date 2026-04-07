Jorge Calabrés contesta con contundencia a los ataques de la novia de Ábalos por difundir las fotos de Ábalos durmiendo

Está molesta a más no poder.

A Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, no le pareció legal que ‘El Español’, en un scoop de Jorge Calabrés, publicase las imágenes más impactantes de la vida padre que se pegó el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE junto a su exasesor Koldo García.

De hecho, mandó mensajes al medio digital en los que arremetió contra el periodista:

Hay que ser muy hijo de puta para publicar imágenes sin consentimiento de un señor durmiendo y publicarlas sin pedir permiso a nadie, pero muy hijo de puta, además de ser ilegal.

Calabrés, en ‘Horizonte’ (Cuatro), no tuvo el menor problema en contestar a la pareja de José Luis Ábalos y, de paso, aclararle cierto aspectos:

Lo que es ilegal es haberse lucrado en el momento álgido de la pandemia con 53 millones de contratos de mascarillas. Lo que es ilegal es hacer negocio con los contratos de obra pública. Lo que es ilegal es pagar a prostitutas con dinero público. Y si tanto le molesta a la actual pareja de José Luis Ábalos, también podemos hablar cómo se conoció, que también lo conozco. O cómo preguntaba José Luis Ábalos a Koldo García si has pagado a Andrea.

Las fotografías, que forman parte del material intervenido en la investigación del ‘caso Koldogate’, muestran a Ábalos en situaciones cotidianas pero íntimas: dormido en la sala de embarque de un aeropuerto africano junto a su entonces pareja Andrea, o descansando en uno de los jets privados que utilizaban durante sus escapadas. Imágenes que, según las investigaciones, Koldo solía capturar y distribuir entre su círculo más cercano como anécdotas de su ‘vida padre’.

El periodista recordó en sus intervenciones televisivas que Ábalos y su entorno han vivido viajes en jets, yates y hoteles de cinco estrellas mientras gestionaban contratos millonarios durante la pandemia, y criticó que ahora se intente victimizar o utilizar material privado para desviar la atención del núcleo del caso: las presuntas comisiones irregulares y el enriquecimiento ilícito.