Nacho Abad estalla como nunca contra el apagón informativo del Gobierno Sánchez para esconder sus chapuzas

Cabreado.

Y además con toda la razón.

Nacho Abad, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) saltó a la yugular del Gobierno Sánchez ante dos episodios de extrema gravedad que, desde Moncloa, se han intentado silenciar de todas las maneras posibles:

El tiempo lo diluye todo. Y es bueno, diluye la culpa, la obsesión, el dolor, el dolor de la pérdida de un familiar. Pero el tiempo también disipa las responsabilidades y la urgencia de tomar decisiones, de obligar a la gente a dimitir, a cesar de su puesto cuando lo hacen mal. Si pasa mucho tiempo, ya ha pasado el tiempo, ¿para qué va a dimitir si no lo hizo en su momento? Miren, es para mí el famoso manual de resistencia que se aplica a todo el gobierno y a todos los cargos públicos que ha puesto el gobierno en las empresas controladas por la SEPI.

Pasó a explicar las últimas informaciones referidas al apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025:

Fíjense el dato, Red Eléctrica, alucinen, sabía tres meses antes del apagón, es decir, hace un año, en abril de hace un año, que el sistema fallaba, que con toda probabilidad nos íbamos a ir a negro. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Ha tenido que llegar una investigación a desvelar lo que escondieron desde el gobierno de Sánchez desde el primer momento? Si lo sabían desde hace tres meses y se apagó todo, ¿por qué no dijeron, oiga, que se ha apagado todo y nosotros lo sabíamos desde hace tres meses? Confesamos, primera rueda de prensa, venga. Hola, sí, desde hace tres meses sabíamos que se iba a apagar todo. No, no sabemos, han sido las empresas privadas, aquí disimulando para que la tensión baje y baje la presión. Pasan de todo y no lo arreglaron, porque claro, si lo sabían, ¿por qué no lo arreglaron? Y si no lo arreglaron, ¿es que pasan de todo, es que les da lo mismo, o es que tenemos unos responsables políticos que son unos incapaces? Que también. ¿Y por qué la directora de Red Eléctrica, ahora que se sabe que lo sabían tres meses antes, no dimite? ¿Y por qué la ministra para la transición ecológica, Sara Aagesen, no da la cara, da explicaciones, se va a su casa y ya puestos con una vela y que le corten la luz durante un tiempo para que sepa lo que significa que le corten la luz?

A renglón seguido, la última trola gubernamental sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y que le costó la vida a 46 personas:

Por otro lado, el ministro Óscar Puente, el protagonista de la peli ‘El Puente de las Mentiras’. Fíjense qué pedazo de bulo sobre el accidente de Adamuz.

Y puso las declaraciones del titular de Transportes:

Si es que al final es la rotura del carril, se ha producido en los minutos, horas previos al descarrilamiento del tren y por tanto no han avisado, no han dado la cara, no se han podido detectar.

Ahí Abad estalló como nunca:

Pero, ¿cómo que en minutos? 22 horas antes, macho, dice la investigación. 22 horas antes se partió la vía y no dio aviso. ¿Pero cómo no dio aviso? Claro que dio aviso. Pero es que ustedes no supieron interpretarlo. Y encima no estaba bien programado el sistema para detectar las roturas de las vías. Es decir, que se pueden partir todas y ustedes ni se enteran. Y accidente, va, accidente viene. Pero es que, fíjense, según ocurrió el accidente, si hubiesen mirado ustedes los datos del sistema, ya sabrían desde el primer momento que había una vía rota. Y el ministro, al principio, para contener la presión, sugirió, acuérdense ustedes, que la culpa podía se de Iryo, que podía ser culpa del tren italiano. Claro, si la culpa la tienen los italianos, pues nos quitamos el PSOE encima. Claro, todo esto es de un problema enorme.

Añadió la estrategia del PSOE para tratar de echarle el muerto a la Junta de Andalucía: