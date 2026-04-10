«Se nos quiere sacar de la carretera por ser periodistas»: Javier Ruiz monta el numerito victimista en TVE con Miró y Flich

Un esperpento victimista.

El periodista de RTVE Javier Ruiz protagonizó en la tarde del 9 de abril de 2026 un momento bochornoso en el programa ‘Directo al Grano‘ de TVE, donde, acompañado por los presentadores Gonzalo Miró y Marta Flich, se dedicó a lamentarse y denunciar una supuesta «persecución» por parte del periodista Vito Quiles.

Fue tal su desesperación que llegó a parapetarse en nuestro compañero Bertrand Ndongo para reforzar su acusación contra el reportero de ‘Estado de Alarma’:

Otro agitador, Bertrand Ndongo, está diciendo que esto no es tolerable. Bertrand Ndongo está diciendo, oiga, asaltar los domicilios de la gente debiera ser nuestro límite. Cuando estás a la ultraderecha, de la ultraderecha, cuando estás más lejos de lo que está VOX y de lo que está Ndongo, quizás te lo tienes que hacer mirar.

Ruiz, visiblemente alterado, aseguró que se les está persiguiendo por ser periodistas:

Nos está pasando porque hay gente que está intentando sacarnos de la carretera, empujarnos fuera de esto, a mí, a ti, insisto, a Gonzalo, a Cintora, a Silvia y a un montón de gente más, porque discrepan de lo que pensamos. Y esto es un peligro, y es un peligro democrático. Esto no es personal. Lo que nos están haciendo a nosotros es un ataque a valores democráticos, a la democracia.

Preguntado por la solución, Ruiz adelantó que habría denuncias contra Quiles, pero también exigió que se pare de financiar a ese y otros comunicadores:

La teoría es, vamos a denunciar. Y ahora vamos con la práctica. Denunciar es caro, cuesta abogados. Tienes mala pata con un fiscal o con un juez y a lo peor se sobresee esto. Pero la teoría es esta, y es la que están haciendo Beatriz Corredor, a la que le han filtrado la presidenta de Red Eléctrica, sus datos de su vivienda personal donde vive con sus hijas. O sea, es que se están traspasando unos límites absolutamente brutales. Lo han hecho también candidatos de la izquierda, desde Rita Maestre hasta Irene Montero. O sea, se está persiguiendo un montón de gente. La teoría es esta. Déjame que te diga cuál es la teoría. La teoría es la práctica. Apaguen el surtidor del dinero. Todo esto está financiado. Y está financiado por partidos políticos. Está financiado por empresas. Y esto es lo que hay que hacer. Terminar, cerrar esa espita del dinero. ¿O cree la derecha que le paga a Vito Quiles y el partido que le paga a Vito Quiles que cuando gobiernen no va a empezar el volver las pirañas contra, el pedir todavía más dinero, que el chantaje al que nos están sometiendo a nosotros no se va a volver contra ellos? La única forma de terminar esto en la práctica es cerrar el grifo del dinero.

E insistió en que el problema se circunscribe a la pasta que se paga a gente como Vito Quiles: