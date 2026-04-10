¡Qué vomitivo! Las surrealistas revueltas Irene Montero y Samantha Hudson para no condenar a un violador de verdad

Un momentazo para ir a evacuar, especialmente por arriba.

Antonio Naranjo, presentador de ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid), no se pudo resistir a emitir un extracto de la entrevista o, más bien, ‘chocho-charla’ entre Irene Montero, eurodiputada de Podemos y Samantha Hudson.

El periodista presentó así la pieza:

Irene Montero nos ha dejado una escena que yo no sé ni cómo calificar. Hablando con Samantha Hudson, que es artista o algo, que no sé quién es, pero debe ser muy famosa, porque ha estado con Irene Montero y fíjate, es que, bueno, van a verlo, hablando de las violaciones y de los violadores, dicen esto.

Empieza el vídeo con Hudson reconociendo una bestialidad:

Mi amigo va agredir sexualmente a una chica, pero yo le quiero.

Y lo mejor es cuando viene Irene Montero a decir que ella no quiere un castigo eterno para ese violador:

Ni siquiera nos parece especialmente relevante la parte punitiva, la parte penal. Es como, aunque yo no renuncio a tener un código penal feminista, que yo no quiero que sufras un castigo eterno. Los de la cancelación y el castigo son ellos contra nosotras. Nosotras lo que queremos es que nos dejen de violar y nos dejen de decir que las culpables de sus problemas somos nosotras. No, si tú eres un agresor, no soy yo la culpable por señalar que eso es una agresión.

Antonio Naranjo, nada más poner el vídeo, hizo esta reflexión: