La fabuladora Sarah Santaolalla tira de homofobia y ataca al periodista Vito Quiles, etiquetándolo como gay

Lo que faltaba.

Que, por cierto, ratifica que están histéricos, al borde del ataque de nervios.

No se paran en nada.

Hay una forma de atacar que la izquierda mediática ha perfeccionado hasta convertirla en arte: no acusar directamente, sino insinuar.

Dejar caer. Sembrar la duda.

Y luego retirarse con cara de víctima cuando el atacado responde.

Sarah Santaolalla, enchufada estrella en TVE y pareja del veterano Javier Ruiz, acaba de protagonizar un episodio que resume perfectamente ese método.

Y de paso ha dejado al descubierto una hipocresía que, en cualquier otro contexto ideológico, habría generado una tormenta de indignación en los mismos círculos que ahora guardan silencio.

Sé dónde vive Vito Quiles y jamás lo filtraría ni iría a su casa.

Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría.

Tengo el teléfono de Vito y jamás lo filtraría.

No, no somos iguales. Yo no soy una mierda de persona que acosa a gente que no le gusta. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 11, 2026

La insinuación de 2,7 millones de visualizaciones

El tuit de Santaolalla fue calculado con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo.

No acusaba. Insinuaba.

«Sé los hombres con los que se enrolla y jamás les acosaría», escribió refiriéndose a Vito Quiles. Una frase construida para que el lector saque sus propias conclusiones, para que el daño lo haga la imaginación del otro, no las palabras propias.

La publicación alcanzó 2,7 millones de visualizaciones. El objetivo estaba cumplido.

Quiles respondió con dos mensajes que merecen ser leídos con atención.

En el primero fue directo: «Lo trastornada que tienes que estar para usar la homosexualidad como un ataque hacia alguien. Todo mi respeto a las personas gays, a las que la izquierda odia e instrumentaliza». En el segundo amplió su postura con una claridad que incomodó a quienes querían relativizar lo ocurrido: «Utilizar la homosexualidad como arma arrojadiza contra tu adversario ideológico denota una homofobia asquerosa e inaceptable».

La paradoja es tan gruesa que resulta difícil de procesar. Santaolalla se presenta públicamente como defensora del progresismo LGTBI, como voz de la diversidad y el respeto.

Y utiliza la orientación sexual de alguien como munición política.

En un partido de la derecha, ese comportamiento habría generado portadas, debates en el Congreso y peticiones de dimisión. En el ecosistema sanchista, generó el silencio de los aliados y el respaldo de Irene Montero, que habló de «acoso fascista» sin mencionar la homofobia de su compañera de trinchera.

Esta desquiciada sigue demostrando una obsesión enfermiza conmigo y que no tiene otra motivación vital. Pero a esto responderé: respeto profundamente la homosexualidad y creo que a nadie le hace diferente elegir de quien se enamora. Pero yo no soy gay. Nunca he tenido nada con… https://t.co/W6joNRpYpT — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 11, 2026

El historial: bulos en serie y cabestrillo sin informe médico

Pero Santaolalla no llegó a este episodio desde la nada. Llegó desde un historial de afirmaciones, insinuaciones y manipulaciones que merecen ser recordadas en conjunto para entender el patrón.

Todo empezó con el encontronazo con Quiles en las inmediaciones del Senado. Santaolalla acudió al hospital con un parte de lesiones. Denunció los hechos. Solicitó una orden de alejamiento contra el periodista. Y apareció en pantalla durante semanas luciendo un cabestrillo que generó toda clase de especulaciones.

El problema es que no existe ningún informe médico público que respalde las lesiones denunciadas. Ninguno. Los vídeos disponibles del incidente muestran una confrontación verbal, no una agresión física. Y un juzgado de Madrid rechazó la orden de alejamiento de forma explícita, argumentando que no existía riesgo real que la justificara.

Santaolalla lloró ante las cámaras de TVE contando su versión. Apareció con el cabestrillo en programas de la cadena pública. Y el ecosistema mediático sanchista amplificó su relato sin hacer las preguntas básicas que cualquier periodista debería hacer: ¿dónde está el informe médico? ¿Qué dice exactamente la denuncia? ¿Por qué el juez rechazó la orden de alejamiento?

Nadie las hizo. O casi nadie.

Lo trastornada que tienes que estar para usar la homosexualidad como un ataque hacia alguien. Todo mi respeto a las personas gays, a las que la izquierda odia e instrumentaliza. pic.twitter.com/sK9ISNHR9b — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 11, 2026

Javier Ruiz y el ataque a domicilio que nunca ocurrió

Si el cabestrillo fue el primer capítulo, el segundo lo escribió Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360 en TVE y pareja de Santaolalla. Ruiz difundió públicamente que Quiles pretendía asaltar su domicilio. Una acusación gravísima, del tipo que destruye reputaciones y que los medios afines al Gobierno recogieron con la misma falta de escepticismo con la que recogen todo lo que viene de este entorno.

No había denuncia formal que lo respaldara. No había grabaciones. No había testigos. Solo la palabra de Javier Ruiz, cuyo historial de afirmaciones sin respaldo incluye haber declarado que el gran apagón era «un gran bulo» horas antes de que dejara sin luz a más de 50 millones de personas, haber llamado «ratas» a quienes se lo recordaron, haber presentado a una cocinera de UGT disfrazada de médico ante su audiencia y haber sido sancionado por la FAPE por inventarse estadísticas sobre violaciones.

El mismo Ruiz al que el excomisario Villarejo pilló en directo negando conocerle y que tuvo que retractarse ante sus espectadores cuando apareció el audio que demostraba lo contrario.

Su credibilidad como fuente debería ser, a estas alturas, objeto de escrutinio sistemático. En cambio, desde TVE y con el respaldo implícito del aparato sanchista, sus afirmaciones circulan con la autoridad de quien habla desde un plató de la televisión pública.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Hay que joderse

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Siempre me salpican las movidas de Vito.

Oye @SarahPerezSanta aclara que todo esto no tiene nada que ver conmigo. pic.twitter.com/71D8Vt3RaH — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 11, 2026

Marlaska y la escolta pagada con dinero de todos

Y luego está el Ministerio del Interior. Y Fernando Grande-Marlaska. Y una decisión que resume con una sola imagen el grado de impunidad con el que opera este entorno.

A pesar de que el juzgado había rechazado la orden de alejamiento por ausencia de riesgo real, el Ministerio del Interior asignó a Santaolalla una escolta policial de cuatro agentes. El coste mensual, según el sindicato policial Jupol: 12.000 euros solo en salarios, sin contar vehículos, combustible ni dietas.

Doce mil euros al mes. Del presupuesto público. Para proteger a una tertuliana cuya necesidad de protección había sido descartada por el poder judicial.

Cuando los sindicatos policiales y los grupos parlamentarios preguntaron por los detalles de esa decisión, Marlaska respondió amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Una ley aprobada durante el franquismo. Para ocultar el coste de una escolta a una colaboradora de televisión.

El Gobierno que prometió derogar las leyes del franquismo usa una ley franquista para no explicar cómo gasta el dinero de los contribuyentes.

Irene Montero, que en este asunto como en todos los que involucran a aliados sanchistas apareció para arropar al bando propio, habló de «acoso fascista» contra Ruiz y Santaolalla. Ni una palabra sobre la homofobia del tuit. Ni una palabra sobre el cabestrillo sin informe médico. Ni una palabra sobre los 12.000 euros mensuales de escolta.

La coherencia, en este círculo, es un concepto que se aplica de forma selectiva.

Oye @SarahPerezSanta Si te quieres follar a Vito Quiles, dilo claramente y acabamos antes con la tontería. Eso te pasa por salir con el abuelete de Javier Ruiz que ya ni le vale la pastilla azul y además según dicen, tiene mini pene. pic.twitter.com/gMMVJz6Pp0 — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 11, 2026

Los tribunales, que son los que cuentan

Mientras el ecosistema sanchista construía el relato de la víctima, los tribunales iban en otra dirección.

El juez rechazó la orden de alejamiento. Sin indicios de riesgo real. Sin fundamentos para la medida.

Otro juez desestimó la demanda de Antonio Maestre contra Quiles, concluyendo que su actuación era periodismo legítimo y no acoso.

Quiles celebró ambos fallos con la misma frase: «Otro juez me da la razón y confirma que no he acosado a nadie».

Los tribunales, a diferencia de los platós de TVE, tienen la costumbre incómoda de exigir pruebas antes de dar la razón a alguien. Y en este caso, las pruebas no estaban donde Santaolalla y Ruiz decían que estaban.

@vitoquiles no será gay pero el tío tiene un manejo descomunal del lenguaje marica 👇🏿👇🏿🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WhE6VDJb48 — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 11, 2026

Lo que esta historia dice sobre el sanchismo mediático

El caso Santaolalla-Ruiz-Quiles no es una pelea entre tertulianos. Es un ejemplo de manual sobre cómo funciona el aparato mediático del sanchismo cuando uno de los suyos se ve en dificultades.

Primero, la construcción del relato de la víctima, con cabestrillo incluido aunque no haya informe médico. Segundo, la amplificación del relato en medios afines y en TVE sin las preguntas básicas del periodismo. Tercero, el respaldo institucional de figuras como Irene Montero que hablan de fascismo sin mencionar la homofobia propia. Cuarto, la intervención de Marlaska con una escolta de 12.000 euros mensuales que el Ministerio clasifica como secreto de Estado. Y quinto, cuando los tribunales no dan la razón, se ignora el fallo y se continúa con el relato.

Todo mientras Santaolalla imparte talleres sobre fake news para las Juventudes Socialistas y Ruiz presenta desde TVE el programa que todos los contribuyentes españoles pagan, incluidos los que votan a los partidos que él ataca cada mañana.

Se lo están llevando crudo. Y lo están haciendo con una desfachatez que solo es posible cuando se tiene la certeza de que el poder te cubre la espalda.

La intimidad no es un arma, dijo Quiles. Tiene razón.

Pero en el sanchismo mediático, todo vale si el objetivo es el adecuado.