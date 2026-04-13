El ‘demócrata’ Fernando Tejero suplica en ‘Lo de Évole’ un muro contra PP y VOX para no perder las subvenciones

Está que no le cabe un cacahuete por salva sea la parte.

El actor Fernando Tejero protagonizó en la noche del domingo 12 de abril de 2026 la nueva entrega de ‘Lo de Évole‘ en laSexta, donde, además de repasar anécdotas personales y su controvertida vida, dejó clara su verdadera preocupación: que PP y VOX lleguen al poder y le corten el grifo de las contrataciones y subvenciones públicas de las que, al parecer, depende buena parte de su actividad profesional.

Con el tono de quien se siente acorralado, Tejero admitió abiertamente que existe un «miedo generalizado» en el mundo de la interpretación a posicionarse políticamente… sobre todo si eso implica perder contratos con ayuntamientos e instituciones controladas por la derecha:

Si nos gobiernan algunos señores… igual no trabajo más.

El actor, con Jordi Évole salivando, recordó las palabras de Iván Espinosa de los Monteros, quien en su día advirtió que con VOX en el Gobierno «los actores nos íbamos a cagar» porque se acabarían las subvenciones. Lejos de tomárselo como una crítica a la dependencia pública del sector, Tejero lo convertió en su particular drama: «Hay miedo. Yo tengo miedo».

Y remató con la solución que propone el ‘demócrata’ Tejero: la lucha. Es decir, levantar un cordón sanitario, un muro o como quiera llamarse para impedir que la derecha gobierne y, de paso, preservar el flujo de dinero público que mantiene a flote a buena parte del mundillo artístico.

Un clásico. Gente que sin ver el @lodevole ya rajan a partir de una declaración de 1 minuto. El programa dura 60. Pero da igual. Raja que algo queda. Para los que queráis sacar conclusiones después, empezamos a las 21:30. @laSextaTV #LoDeFernandoTejero

pic.twitter.com/YcljFsxwpv — Jordi Évole (@jordievole) April 12, 2026

No es la primera vez que Tejero se posiciona abiertamente a la izquierda. Ya manifestó su apoyo a Podemos y al PSOE en el pasado, llegando incluso a responder con contundencia a las críticas que recibió en redes por ello.

Ahora, en plena entrevista con Jordi Évole, vuelve a mostrar su compromiso, siempre y cuando no le afecte al bolsillo.

Mientras tanto, el actor también desveló otros detalles de su vida, como el abuso que sufrió en la adolescencia o la oferta millonaria que rechazó para hacer pública su homosexualidad (150.000 euros, según contó).

Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de VOX, que fue nombrado por el actor durante la entrevista con Jordi Évole, no dudó en responder: