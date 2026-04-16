Bochorno en TV3: Los tertulianos enloquecen con la eliminación del Real Madrid en Champions y acaban sacando un cono para mofarse de Arbeloa

¡Menudo esperpento!

Y no por el partido, sino por lo que se vio en la televisión autonómica catalana.

El Real Madrid cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich tras un partido épico que acabó 4-3 en el Allianz Arena (6-4 en el global).

Un encuentro lleno de alternativas, polémica arbitral por la segunda amarilla a Camavinga y un gol decisivo de Olise en los minutos finales que sentenció la eliminatoria. Una derrota dolorosa para los blancos, que ven cómo se esfuma el sueño de la decimosexta.

Pero mientras entre la afición madridista reinaba la decepción, en los estudios de TV3 —la televisión pública catalana financiada con dinero de todos los catalanes— se vivió una auténtica fiesta que acabó degenerando en un espectáculo bochornoso.

Gritos, abrazos, saltos de alegría y un nivel de forofismo descarado que avergonzó incluso a los más partidistas.

El tertuliano Joan Poquí, en el programa ‘Onze‘, perdió completamente los papeles al ver el gol del Bayern. Gritó como un hincha de barrio, se abrazó con sus compañeros y, en un momento de delirio supremo, sacó un cono de tráfico para ridiculizar a Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid en esta eliminatoria, al que bautizaron como «conoplete».

La escena, emitida en directo, roza lo patético: un canal público supuestamente serio celebrando la derrota de un equipo español como si fuera la final de la independencia.

No es la primera vez. TV3 lleva años demostrando un sesgo antimadridista visceral, que mezcla el odio deportivo con el político. Para sus tertulianos y presentadores, el Real Madrid no es solo un club rival: representa Madrid, España y todo aquello que el independentismo catalán detesta.

Por eso, cada tropiezo merengue se convierte en motivo de regocijo nacionalista, como si eliminar al Madrid fuera un paso más hacia la república catalana.