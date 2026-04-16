La pifia de manual de Sonsoles Ónega y Pablo Motos al confundir el IVA de los libros con el del tabaco

La pifia fue de manual.

O, mejor dicho, de libro.

Sonsoles Ónega visitó ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) para presentar su nueva novela ‘Llevará tu nombre‘ y, en plena conversación con Pablo Motos sobre el acceso a la lectura, ambos cometieron un error que se ha convertido en trending topic:

Aseguraron que los libros tributan al 21% de IVA, el mismo tipo que un paquete de tabaco, y pidieron rebajarlo para fomentar la industria cultural.

«Es del 21%, lo mismo que un paquete de Ducados. ¿Se entiende este IVA en un libro?», llegó a decir Motos,

Mientras Ónega secundaba la idea y proponía bajarlo para que la gente comprase muchos libros:

No se entiende que el IVA de los libros sea un 21%, hay que hacer campaña por rebajarlo. Este libro son 23 eurillos, pero es mucho porque quiero que la gente compre muchos libros.

Sin embargo, el IVA de los libros físicos en España es del 4%, es decir del tipo superreducido desde 1992, y el de los libros electrónicos también está al 4% desde 2020. Un dato básico que nadie comprobó en el plató antes de emitirlo en horario de máxima audiencia.

El error generó un aluvión de críticas en redes sociales y obligó a rectificaciones rápidas.

De hecho, ambos tuvieron que pedir disculpas por haber servido un contenido con el que podían haber intoxicado informativamente a su audiencia.

🟠 Sonsoles Ónega pide perdón por su error con el IVA en los libros y habla de cómo gestionar los errores junto con el psicólogo Rafael Santandreu.#YAS15Abr ▶️ https://t.co/FUaXHdwvsl pic.twitter.com/ifQ7r9fCLi — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) April 15, 2026

En su programa ‘Y ahora Sonsoles’, la presentadora reconoció el fallo con autocrítica:

Ayer nos equivocamos en ‘El Hormiguero’ a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21%, sino un 4%. ¡Error, error, error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada.

Pablo Motos también entonó el mea culpa al inicio de ‘El Hormiguero’.

Os cuento lo que pasó. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato, que es un error. Resulta que el IVA de los libros es de un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata y os pido mil disculpas. Os garantizo que no volverá a ocurrir.