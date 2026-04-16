Vito Quiles emprende acciones legales contra ‘Cabestrillo’ Santaolalla por otro repugnante ataque contra su intimidad

Es para miccionar y no echar gota.

La activista política Sarah Santaolalla, más conocida en la profesión como ‘lady cabestrillo’, volvió a liarla parda.

En esta ocasión en el programa de Jesús Cintora, ‘Malas Lenguas’ (TVE), donde fue llamada para hablar de su cruzada contra el periodista Vito Quiles.

La pareja de ‘Javierito’ Ruiz ya montó una buena polvareda cuando hace unos días publicó este mensaje en la red social X en el que lanzaba infundios contra el comunicador de ‘Estado de Alarma’:

Sé dónde vive Vito Quiles y jamás lo filtraría ni iría a su casa.

Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría.

Tengo el teléfono de Vito y jamás lo filtraría.

No, no somos iguales. Yo no soy una mierda de persona que acosa a gente que no le gusta. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 11, 2026

A sus seguidores homófobos les molesta más que tenga novio que acose a mujeres en su casa o filtre información privada. Vaya panda — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 11, 2026

Y, lejos de retractarse de sus afirmaciones, en TVE le dio un giro aun mayor:

Si el problema no es con los que se enrolla o con las… Si a ver si hay que hablar de mujeres para que moleste menos a la derecha, se hablará. con los que se enrolla Vito. Si el problema son los que se enrollan con Vito. Y hay que tener estómago. Pero eso ya es otra cosa, porque yo no voy a entrar en la vida privada.

Evidentemente, a la luz de esas manifestaciones, Vito Quiles estalló y anunció que tomará medidas legales contra Sarah Santaolalla por «acoso, difamación, calumnias, injurias, coacciones y delitos graves contra el honor».

Y no se cortó un ápice a la hora de definir la conducta de la activista política:

Esta enferma de mierda acaba de atacar en la televisión pública a las mujeres con las que he mantenido relaciones. No les basta con difamarme a mí, también van a por mi entorno.