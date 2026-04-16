  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

FUE EN EL PROGRAMA 'MALAS LENGUAS' (TVE)

Vito Quiles emprende acciones legales contra ‘Cabestrillo’ Santaolalla por otro repugnante ataque contra su intimidad

"Esta enferma de mierda acaba de atacar en la televisión pública a las mujeres con las que he mantenido relaciones. No les basta con difamarme a mí, también van a por mi entorno"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Sarah Santaolalla y David Alandete.

David Alandete carga contra la "homófoba" Sarah Santaolalla y denuncia acosos a mansalva en TVE

Vito Quiles vs Sarah Santaolalla

La fabuladora Sarah Santaolalla tira de homofobia y ataca al periodista Vito Quiles, etiquetándolo como gay

Es para miccionar y no echar gota.

La activista política Sarah Santaolalla, más conocida en la profesión como ‘lady cabestrillo’, volvió a liarla parda.

En esta ocasión en el programa de Jesús Cintora, ‘Malas Lenguas’ (TVE), donde fue llamada para hablar de su cruzada contra el periodista Vito Quiles.

La pareja de ‘Javierito’ Ruiz ya montó una buena polvareda cuando hace unos días publicó este mensaje en la red social X en el que lanzaba infundios contra el comunicador de ‘Estado de Alarma’:

Y, lejos de retractarse de sus afirmaciones, en TVE le dio un giro aun mayor:

Si el problema no es con los que se enrolla o con las… Si a ver si hay que hablar de mujeres para que moleste menos a la derecha, se hablará. con los que se enrolla  Vito. Si el problema son los que se enrollan con Vito. Y hay que tener estómago. Pero eso ya es otra cosa, porque yo no voy a entrar en la vida privada.

Evidentemente, a la luz de esas manifestaciones, Vito Quiles estalló y anunció que tomará medidas legales contra Sarah Santaolalla por «acoso, difamación, calumnias, injurias, coacciones y delitos graves contra el honor».

Y no se cortó un ápice a la hora de definir la conducta de la activista política:

Esta enferma de mierda acaba de atacar en la televisión pública a las mujeres con las que he mantenido relaciones. No les basta con difamarme a mí, también van a por mi entorno.

OFERTAS PLATA

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 21 Y EL 40% !!!

Te ofrecemos un amplio catálogo de ofertas, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]