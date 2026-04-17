¡Reto aceptado! Risto abre la puerta al debate entre Vito Quiles y Sarah Santaolalla: ¿irá la pareja de ‘Javierito’ Ruiz?

¡Vayan cogiendo palomitas!

Risto Mejide acaba de recoger el guante lanzado por Vito Quiles y propone en su programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) un debate en directo entre el periodista y Sarah Santaolalla, la activista política y pareja del presentador de TVE Javier Ruiz, más conocido como ‘Javierito‘.

Todo surge tras la escalada de tensión entre Quiles y Santaolalla, marcada por denuncias cruzadas, acusaciones de acoso, un supuesto altercado y el polémico tuit de la colaboradora en el que se refería a la orientación sexual del periodista.

Sé dónde vive Vito Quiles y jamás lo filtraría ni iría a su casa.

Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría.

Tengo el teléfono de Vito y jamás lo filtraría.

No, no somos iguales. Yo no soy una mierda de persona que acosa a gente que no le gusta. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 11, 2026

Risto, que en el mismo plató ya reprochó duramente a Santaolalla su mensaje y le dijo que «para enfrentarte a los malos no puedes ser igual que ellos», decidió poner sobre la mesa la posibilidad de un enfrentamiento cara a cara.

El publicista soltó este discurso:

Bueno, pues después de ese encontronazo que tuvimos ella y yo, el propio Vito Quiles ha compartido ese momento del programa, ahí lo tenéis, en sus redes sociales, y ha puesto el siguiente mensaje. Ha dicho, «siempre igual, siempre debate, pero nunca llaman a la otra parte. ¿Por qué tengo que soportar que me acusen de todo sin poder defenderme nunca? Con Risto Mejide, podré tener diferencias, pero no me parece un sectario- Dadme la oportunidad de hablar, os lo agradecerá mucha gente». Bueno, pues, yo como productor y presentador de este programa, Vito Quiles, primero, aclarar una cosa. No era un debate, no era un debate, estaba dándole mi opinión a una colaboradora que hace tiempo que colabora con nosotros. Es decir, no había venido a debatir sobre este tuit, porque si hubiera sido un debate, obviamente te habíamos invitado. Pero ya que lo propones, aquí está la invitación. En caso de que tanto tú como Sara Santolalla aceptéis, tenéis que aceptar las dos partes, aquí no obligamos a nadie a venir, aceptéis a tener ese debate, aquí tenéis el plató para hacerlo al directo. No hay ningún problema, faltaría más.

Siempre igual, siempre “debate” pero nunca llaman a la otra parte. ¿Por qué tengo que soportar que me acusen de todo sin poder defenderme NUNCA? Con @ristomejide podré tener diferencias pero no me parece un sectario. Dadme la oportunidad de hablar, os lo agradecerá mucha gente. https://t.co/wr8XjM4NDN — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 14, 2026

Vito Quiles no tardó en responder con contundencia:

Acepto ya, no me tiembla el pulso ni tengo nada que esconder. Si tanta razón tienes, Sarah Santaolalla, no te cagues y acepta el debate.

🔴 URGENTE | Risto Mejide me invita a su programa para debatir en directo contra Santaolalla por todas sus calumnias. Yo acepto ya, no me tiembla el pulso ni tengo nada que esconder. Si tanta razón tienes, @SarahPerezSanta, no te cagues y acepta el debate. pic.twitter.com/jzn9hC7zO5 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 16, 2026

La pregunta que ahora flota en el ambiente televisivo es clara: ¿se atreverá Sarah Santaolalla, habitual en tertulias progresistas y pareja sentimental de Javier Ruiz (al que muchos llaman con mucha guasa ‘Javierito’ en redes tras negar sus conversaciones con el excomisario Villarejo), a sentarse frente a Vito Quiles en directo?

Hasta el momento, ni Santaolalla ni su entorno han confirmado si aceptarán la invitación.

Fuentes cercanas al programa de Risto indican que la propuesta se llevará a cabo solo si ambas partes están de acuerdo, pero el reto ya está lanzado y las redes hierven con la expectativa.

El posible cara a cara promete ser uno de los momentos más explosivos de la temporada en televisión: dos estilos enfrentados, acusaciones mutuas de difamación, falso testimonio y acoso, y un trasfondo político que divide a la opinión pública.

¿Veremos a Santaolalla plantarle cara a Quiles en ‘Todo es Mentira’ o, como apuntan muchos en redes, «se cagará» ante la posibilidad de un debate sin red?