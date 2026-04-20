¡Vergüenza en ‘Tele Pedro’! Juan Carlos Rivero (TVE) defiende como «libertad de expresión» los insultos a Felipe VI y la pitada al himno español

¡De vergüenza!

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, disputada el 18 de abril de 2026 en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, quedará marcada no solo por el fútbol, sino por un nuevo episodio de desprecio institucional a los símbolos de España.

Y fomentado por la televisión costeada por todos los españoles.

Antes incluso de que comenzara el partido, mientras sonaba el himno nacional y en presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI —acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno—, una parte de la afición de la Real Sociedad protagonizó una sonora pitada y abucheos dirigidos tanto al himno como al Jefe del Estado.

Lejos de condenar estos hechos o contextualizarlos como una falta de respeto a las instituciones y a millones de españoles, el narrador de TVE, Juan Carlos Rivero, optó por justificarlo en directo con un argumento sorprendente: la libertad de expresión:

Unos tarareaban el lololo, otros lo recibían de otra forma. Libertad de expresión. Cada uno que entienda lo que tiene que hacer en casos como estos, pero generalmente los emblemas es bueno respetarlos.

La frase provocó una oleada de indignación en redes sociales contra un periodista que lleva tiempo señalado.

Muchos han calificado las palabras del periodista como un ejemplo más de la deriva de TVE bajo el actual Gobierno, apodada por sus críticos como ‘Tele Pedro’ por su supuesta alineación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No es la primera vez que Rivero genera controversia. Hace apenas unas semanas, durante un partido de la selección española, el mismo comentarista consideró racistas y condenables los cánticos de “musulmán el que no bote”. La doble vara de medir ha sido evidente para muchos: pitadas al himno y al Rey es sinónimo de libertad de expresión.

Sin embargo, los cánticos incómodos contra los egipcios al grito de «musulmán el que no bote» es racismo intolerable.

Este episodio se suma a una larga lista de incidentes en los que sectores independentistas, especialmente en entornos vinculados al País Vasco o Cataluña, aprovechan eventos deportivos de ámbito nacional para mostrar su rechazo a España y a su Jefe de Estado. En lugar de defender la neutralidad y el respeto a los símbolos constitucionales —como cabría esperar de un medio público—, TVE ha optado en esta ocasión por blanquear el agravio.

Desde diferentes ámbitos políticos y sociales se ha exigido ya una rectificación pública tanto de Rivero como de RTVE. Mientras tanto, en las redes, el hashtag con el nombre del periodista y críticas a la cadena pública se ha convertido en trending topic, con miles de mensajes denunciando lo que muchos consideran una «vergüenza nacional» retransmitida en directo.

Lo cierto es que Rivero se las llevó de todos los colores:

Lo de @rtve y Juan Carlos Rivero es de auténticos sinvergüenzas que alientan el odio. https://t.co/aiWfyZFrf0 — R. Faura (@RFaura) April 19, 2026

Juan Carlos Rivero no se que hace en una televisión,no.tiene nivel ni para estar en una huerta https://t.co/Z2tSV8MiKq — Loren español y atletico 100% (@LorenzoManzane6) April 19, 2026