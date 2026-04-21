Antonio Naranjo se harta de las insinuaciones de Ramón Espinar: «Te voy a mandar a tomar por c*lo»

No es su estilo.
Pero es que hasta el más templado como es Antonio Naranjo acaba perdiendo los exquisitos modales cuando continuamente recibe las interrupcions y las insinuaciones de tertulianos como Ramón Espinar.
En el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) se conectó con Alirio, un venezolano que, aunque huyó de la dictadura chavista, se mostró contrario a María Corina Machado y a la visita realizada por la líder opositora a España durante los últimos días.
El presentador, Nacho Abad, lanzó una pregunta con mucha pólvora para que la respondiese Naranjo:
¿Tú crees que Alirio está con el chavismo?
Y el tertuliano trató de responder:
Bueno, Alirio estará con el que él quiera, que está en su derecho…
Ahí Espinar salió como el bicho del pantano:
Se tuvo que ir de su país por el régimen de Maduro. Vas a decir que en España le han acogido porque la mierda que contáis es mentira.
— En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) April 20, 2026
Antonio Naranjo no le toleró esa falta de respeto, además interrumpiéndole a gritos, y acabó por mandar al podemita por donde amargan los pepinos:
Primero, baja el tono, Ramón. Te voy a hacer un pequeño favor o te voy a mandar a tomar por culo. Estoy muy cansado, no se puede estar, cada vez que se interviene, faltando al respeto. Es el único lenguaje que entiende. En tres minutos ha llamado ultraderecha o comprados por estar dando una opinión. Cuando escuchan tantas faltas de respeto, la única forma de terminar es respondiéndole con los mismos términos.
Minutos después, el propio Naranjo se disculpó por las formas, pero siguió censurando los modos empleados por Ramón Espinar:
Tenemos opiniones distintas. Punto. Pero si la única manera para que entiendas que no se puede ser tan maleducado es mandarte a donde no te mandaría nunca, lo volvería a hacer. Así de sencillo. No me gusta nada lo que le he dicho y lo siento de veras. Por supuesto que me quiero disculpar, pero si vale para que nos paremos en cómo intervenimos, creo que nos vendría bien. Quiero que te des cuenta de que, aunque tú no lo pretendas, siempre eres muy faltón.