‘Javierito’ Ruiz convierte la entrevista a Zapatero en una indecente defensa a Begoña Gómez y ataques contra el juez Peinado

Lo de Javier Ruiz en la televisión de todos ya no es periodismo, es militancia de guardia pagada con dinero público.

El presentador de ‘Mañaneros 360‘ (La 1), rebautizado en círculos críticos como ‘Javierito‘ después de negar sus conversaciones con el excomisario Villarejo, volvió a protagonizar un episodio que sonroja a la profesión.

Esta vez, convirtiendo el plató de TVE en un búnker para blindar a Begoña Gómez y lanzar dardos envenenados contra la independencia judicial.

Desde el primer minuto, Javier Ruiz perpetró una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno (2004-2011), que se alejó de cualquier asomo de fiscalización.

No fue una entrevista, fue un dueto sincronizado.

Bajo la mirada complaciente de la cadena pública, Ruiz no buscaba respuestas, buscó complicidad para desplegar el discurso de superioridad moral con el que el PSOE intenta tapar los escándalos que cercan al entorno más íntimo de Pedro Sánchez.

Lo más grave fue el ataque frontal al sistema democrático en horario de máxima audiencia.

En un ejercicio de indecencia informativa, ‘Javierito’ Ruiz y Zapatero formaron una pinza para desacreditar al juez Juan Carlos Peinado por la instrucción a la mujer de Pedro Sánchez:

Este procedimiento judicial me parece insólito, insólito. O sea, las cónyuges, las mujeres del presidente de gobierno, todas han tenido una asistente o dos a veces, ¿no? Y lo es para todo. Cómo es normal. Yo, a lo mejor esto no se ha explicado suficientemente, los jueces deben de entenderlo, deben de comprenderlo. Cuando uno ha estado en esa función, ahora yo lo puedo explicar con facilidad. Es decir, ¿por qué? Porque una persona que asiste, y fíjese, nuestra presidencia del gobierno en cuanto a asistencia de las parejas y tal es completamente modesta en relación con las otras presidencias que yo he conocido, de cualquier país importante del mundo, que tiene mucho más estado.

Blanqueó, como si le fuera la vida en ello, a la asistente ‘fake’ de Begoña Gómez:

Pues esa persona la atiende en todo, en su actividad protocolaria, en la actividad institucional, en la actividad profesional, en la actividad privada, porque de lo que se trata es de una cierta protección y acompañamiento. Precisamente para que nadie se prevalga de la mujer del presidente del gobierno. Protección y acompañamiento. En las tareas, que por cierto, bastante esfuerzo supone, ¿no? El protocolo, la asistencia, actos. Y tiene una actividad profesional.

E insistió en que Begoña no cometió ilegalidad alguna y que la instrucción judicial le pareció poco menos que insólita: