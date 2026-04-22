Santiago Abascal amarga al sanchismo avanzando el acuerdo PP-VOX en Aragón para volver a investir a Jorge Azcón

Un anuncio que cayó como un jarro de agua fría en La Moncloa.

Santiago Abascal volvió a sacudir el tablero político nacional durante su intervención en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) este 22 de abril de 2026.

En una entrevista cargada de titulares, el líder de VOX confirmó lo que en las filas del sanchismo se temía más que a un nublado: el acuerdo con el Partido Popular en Aragón está prácticamente sellado para garantizar la estabilidad de Jorge Azcón.

Otro palo para un Pedro Sánchez que ya tuvo que ver el enlace político entre populares y voxeros en Extremadura para hacer presidenta a María Guardiola (PP).

Susanna Griso, la presentadora del programa matinal de la primera cadena de Atresmedia, centró la cuestión sobre el pacto que prácticamente tendrían sellado PP y VOX en la comunidad aragonesa:

Me dice que el acuerdo en Aragón es inminente, ¿me puede dar fecha?

Santiago Abascal, aun dando por hecho el entendimiento entre ambas formaciones, quiso apostar por la prudencia, consciente de que siempre existen flecos que pulir antes de sellar el acuerdo definitivo:

No, yo quiero ser prudente y eso es algo que espero que puedan anunciar pronto de manera conjunta tanto nuestros representantes en Aragón como el Partido Popular de Aragón y a mí me gustaría que pueda ser en las próximas horas.

La presentadora de ‘Espejo Público’ insistió en si este 22 de abril de 2026 podría tener lugar ese sí definitivo:

¿Horas? ¿En el día de hoy?

El presidente de VOX no descartó esa posibilidad, aunque dejó caer la posibilidad de que fuese en días posteriores. Pero, lo más relevante, es que dio por hecho ese pacto de estabilidad con el Partido Popular: