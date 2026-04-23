Antonio Naranjo, contundente sobre la ‘pifia’ de Sánchez hablando de Cataluña como país independiente: «No fue ningún lapsus»

No fue ningún error.

Antonio Naranjo no se mordió la lengua ante una de las últimas intervenciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

En su sección de ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ en Telemadrid, el periodista fue rotundo al analizar el momento en el que el inquilino del Palacio de La Moncloa, en respuesta a una pregunta durante la sesión de control al Gobierno en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, se refirió a Cataluña como un «país» equiparándolo a España.

El presentador del programa de la televisión pública madrileña se mostró contundente a la hora de analizar lo que, aparentemente, parecía una pifia, pero que, en realidad, tuvo toda la intencionalidad.

De hecho, Naranjo lo enmarcó en una trayectoria de un Sánchez que, junto a su mujer, han protagonizado varios momentos ‘fake’:

Ya saben ustedes que hay serias dudas sobre el currículo académico de los Sánchez-Gómez. Bueno, el presidente, recordarán, obtuvo el doctorado con una tesis que, según todos los indicios, era más falsa que la patada de una serpiente. Como no tiene patas, pues, sin la gracia que me ha salido hoy. Bueno, y de doña Begoña y su cátedra, pues, qué decirles. No sólo era catedrática de mentirijillas, sino que además se puede enfrentar a muchos años de cárcel, incluso por cometer delitos con ella. Bueno, todas estas dificultades académicas se completan hoy con otra novedad. El presidente tampoco debía aprobar ni geografía ni historia y se ha atrevido a considerar a España y a Cataluña dos países distintos.

Puso el momento en el que el líder del PSOE, en la Cámara Baja, habló así de España y Cataluña como si fueran realidades diferentes:

Este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría.

Para Naranjo, evidentemente, esto no fue ningún error:

En fin, ¿es un lapsus o algo totalmente premeditado? Pues yo creo que quizá lo segundo. Verán, Pedro Sánchez no sería presidente de no ser por todos los partidos independentistas. Y esos partidos independentistas no le hubieran hecho presidente de no ser porque cuentan con que les ayudará a conseguir sus objetivos. En realidad nunca fue un pacto, era y es un negocio en la que una parte consigue llegar a La Moncloa sin haber ganado en las urnas y la otra parte consigue algo parecido a una independencia sin necesidad de cometer delitos.

Y avanzó que, a este paso, lo más seguro es que los secesionistas catalanes no precisen de hacer referéndum alguno, que ya es el propio Sánchez quien da categoría jurídica de país a Cataluña: