Elisa Beni trolea a quienes la llaman «vendida» al PP por ir tres veces a Telemadrid: «Si salgo tan barata, señores del PSOE, recómprenme»

Impecable.

Y también implacable.

La periodista Elisa Beni respondió con ironía y contundencia a las críticas que recibe desde sectores del PSOE, que la acusan de haberse «vendido» al Partido Popular, más en concreto a Isabel Díaz Ayuso, por sus apariciones en Telemadrid.

Durante una entrevista en ‘Espejo Público’ de Antena 3, emitida el 22 de abril de 2026 con motivo de la publicación de su nuevo libro ‘Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia’, Beni cargó contra quienes la etiquetan como una renegada de la izquierda.

Elisa Beni criticó que se acabe votando como hooligangs y no por defender con argumentos una ideología:

Si el voto, que es uno de los principales controles democráticos, no se realiza basándose en la premisa de una opinión pública informada y libre, que vota según el conocimiento que tiene, si votamos como hooligans, entonces no tiene sentido, porque no se le exige nada.

Susanna Griso, la presentadora del programa matinal de la primera cadena de Atresmedia, se la puso botando a su entrevistada:

Esto va por quienes dicen que eres una renegada, una traidora, una socialista, que acaba ahora mismo cargando contra Pedro Sánchez.

Beni lo tuvo claro a la hora de dar cumplida respuesta:

Bueno, también he publicado esta semana, es decir, ya me han dado la razón este fin de semana de que es el Partido Socialista el que se ha movido a una cosa que no es la socialdemocracia europea. Por lo tanto, todos los que nos considerábamos socialdemócratas europeos, evidentemente nos hemos quedado en un sitio en el que no está el Partido Socialista.

La presentadora de ‘Espejo Público’ quiso saber cuántas veces al día escucha Beni el insulto de «facha» o de «vendida»:

¿Cuántas veces te llaman facha a lo largo del día en las redes sociales?

A lo que la escritora respondió con total naturalidad asegurando que ella jamás se ha vendido ni movido de sus posiciones, que quien en realidad ha cambiado sus principios es este PSOE de Pedro Sánchez: