El relato del terror de Soraya Rodríguez sobre el 1-O en el PSOE: revela cómo Sánchez intentó orquestar un pucherazo en Ferraz

El 1 de octubre de 2016 aún permanece grabado en la memoria colectiva como uno de los días más negros y tensos de la historia reciente del PSOE.

Aquella jornada no solo fue el escenario del fin de la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido, sino, según el revelador testimonio de la exsocialista Soraya Rodríguez, el momento en el que el hoy presidente del Gobierno mostró su verdadera cara.

La exsocialista, ahora voz crítica y lúcida del proceder de la cúpula de Ferraz, no se guardó nada en su intervención del 23 de abril de 2026 en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro. Ante Iker Jiménez, Rodríguez realizó un ejercicio de memoria histórica necesaria para entender que los métodos que Sánchez utiliza hoy desde La Moncloa tienen un origen claro en aquel intento de golpe interno.

Soraya Rodríguez, con la precisión de quien vivió el caos desde dentro, detalló cómo la facción sanchista no dudó en intentar saltarse las normas estatutarias del partido para perpetuarse en el poder cuando la mayoría de la militancia y los cuadros medios le daban la espalda:

¡Qué imágenes, sí! Pues fue efectivamente un día terrible. Ketty lo ha dicho, estuvimos en un Comité Federal que debería haber durado escasamente una hora o dos horas, no más. Estuvimos 12 horas o, bueno, 11 horas y media. Cuando entramos en ese Comité Federal, la mayoría de los miembros de la Ejecutiva le habían dimitido a Pedro Sánchez. La mitad más uno. Y eso significaba que ya toda la Ejecutiva había dimitido, porque aún lo decían los estatutos. La Ejecutiva Federal del PSOE queda dimitida cuando dimite el secretario general o la mitad más uno de sus miembros. Por lo tanto, lo que correspondía era votar el nombramiento de una gestora que convocara un nuevo congreso. Eso lo podíamos haber hecho en dos horas.

Detalló cómo Sánchez puso todo tipo de impedimentos:

El tema fundamental es que Pedro sabía que entraba en ese Comité Federal sin tener mayoría. Y que, si había una votación, perdía. Por eso, la primera estrategia fue no votar. No votar por ningún medio. Decir que el comité se posponía, decir que el orden del día no estaba bien hecho. Bueno, claro, el comité se había convocado hace dos meses. Y cuando vio que estábamos decididos a votar, dijeron, bueno, pues voto secreto. El voto secreto, todos los que estáis en la mesa sabéis lo que es. Y, bueno, no es un voto secreto. No es un voto secreto. Sabéis lo que es. Lo que es secreto es el voto, no la urna. Entonces, un voto secreto se hace con una urna que se coloca allí en esa mesa, que todos estáis viendo. Se nombran interventores de mesa, se saca el censo y públicamente se emite el voto. Es decir, lo que se llama llamamiento público. Soraya Rodríguez Ramos. Yo me levanto, voy, meto el voto. Fundamentalmente también para saber que los votos emitidos se corresponden con las personas que han votado. Y por eso eso es un voto legal. Eso es una votación secreta legal.

Y entonces es cuando se descubre el pastel de la urna sin control: