La plantilla de RTVE se harta de Cintora, Ruiz, Miró y enchufados sanchistas, que les quitan el ‘curro’ y manipulan

La televisión pública española lleva años siendo conocida en los círculos periodísticos como Telepedro.

No es un apodo casual. Es la descripción de lo que ha ocurrido con RTVE desde que el Gobierno de Sánchez tomó el control de la corporación: una cadena financiada con el dinero de todos los españoles convertida en altavoz del Ejecutivo, vivero de enchufados del entorno socialista y escenario de una externalización masiva que perjudica a la plantilla histórica mientras los llegados por la puerta de atrás cobran sueldos generosos.

Ahora los propios trabajadores se han rebelado.

El Consejo de Informativos de TVE ha promovido una consulta interna con once preguntas sobre la gestión de la información en la cadena. La dirección intentó boicotearla con argumentos técnicos y legales.

El Consejo la celebró de todas formas, amparado en el Estatuto de la Información. Y lo que ha aflorado es una crisis interna de dimensiones que la dirección de José Pablo López preferiría mantener fuera de los titulares.

Los enchufados que han colonizado RTVE

El Consejo de Administración de RTVE es el primer eslabón de la cadena de colonización política. Sus miembros son designados por el Parlamento con cuotas partidistas que, bajo el Gobierno de Sánchez, han garantizado una mayoría favorable al Ejecutivo. El presidente José Pablo López fue nombrado en 2024 tras un controvertido decreto que el Gobierno utilizó para sortear los procedimientos habituales de selección.

Pero la colonización va mucho más allá del consejo. RTVE ha incorporado en los últimos años a colaboradores, presentadores y directivos con vínculos directos con el PSOE, Podemos y sus organizaciones afines. Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360, cuyo historial de afirmaciones falsas y sanciones de la FAPE está documentado. Jesús Cintora, al frente de Malas Lenguas, con un perfil ideológico que nadie en la cadena intenta disimular. Sarah Santaolalla, colaboradora que imparte talleres de fake news para las Juventudes Socialistas e insinuó la orientación sexual de un adversario político como arma arrojadiza. Gonzalo Miró y Marta Flich, presentadores de Directo al grano, cuyo primer programa incluyó una entrevista al ministro Óscar Puente con solo dos preguntas sobre el caos ferroviario.

Todos ellos cobran sueldos generosos del erario público. Ruiz percibe entre 80.000 y 120.000 euros anuales según las estimaciones que circulan en el sector. Los demás colaboradores externos de los programas polémicos cobran por sus apariciones tarifas que los trabajadores de plantilla con décadas de experiencia conocen y comparan con lo que ellos mismos reciben.

La externalización que destruye la plantilla histórica

Y aquí está el escándalo que CCOO, el principal sindicato de la corporación, denuncia con una contundencia inusual en sus comunicados. RTVE tiene cerca de 2.000 profesionales en plantilla. Periodistas, realizadores, técnicos, personal de producción con años o décadas de experiencia en la corporación pública. Personas que conocen los estándares del servicio público, que tienen criterio editorial formado y que podrían producir los contenidos que la cadena necesita.

En lugar de utilizar ese talento interno, la dirección ha optado por externalizar la producción de programas informativos a productoras externas. Esas productoras son las que gestionan los invitados, los colaboradores y los participantes en programas que el Consejo de Informativos clasifica como informativos, no como magazine, por su influencia sobre la opinión pública.

El resultado es que los trabajadores de plantilla observan cómo sus puestos se vacían de contenido mientras productoras con vínculos ideológicos cercanos al Gobierno cobran por hacer lo que ellos podrían hacer mejor y con más garantías de pluralidad y verificación. CCOO lo describe con precisión: la externalización «introduce evidentes sesgos y reduce el control editorial dentro de la corporación».

La plantilla está, según el propio sindicato, «desmotivada y desconcertada» y carece de una hoja de ruta clara sobre el futuro de la corporación.

La rebelión en Radio Nacional

El conflicto no se limita a TVE. Los empleados de Radio Nacional de España (RNE) han enviado una carta al presidente José Pablo López denunciando el «desguace» que está sufriendo la radio pública. Critican las contrataciones externas sin experiencia en radio pública, el recorte en programas informativos y el desmantelamiento del área digital.

La situación ha llevado a resucitar los «Viernes Negros», una iniciativa de movilización que no se veía desde 2018, cuando los trabajadores denunciaban manipulaciones informativas en la cadena. Que esa forma de protesta regrese ocho años después, bajo un gobierno diferente pero con las mismas acusaciones de fondo, dice mucho sobre la continuidad del problema.

Lo que exige CCOO

El sindicato ha formulado sus exigencias con una claridad que la dirección no puede ignorar sin coste. Pide que la presidencia convoque una jornada para presentar transparentemente el proyecto de servicio público de RTVE, abra un debate interno real y disipe las dudas que están destruyendo la moral del equipo.

El mensaje central es que atraer audiencia no puede ser el único objetivo. Que el futuro de RTVE debe pasar por la producción propia, por recuperar el talento interno que lleva años siendo postergado y por establecer un modelo que priorice el servicio público antes que los intereses del partido gobernante.

Si los trabajadores respaldan las protestas con una respuesta mayoritaria en la consulta, la dirección podría enfrentarse a una resistencia interna con capacidad para tensar o paralizar los servicios informativos. Es la amenaza que el Gobierno no quiere que se materialice porque Telepedro es demasiado útil para arriesgarse a perderla en un momento en que el Tribunal Supremo desangra al PSOE sesión tras sesión.

La televisión de todos los españoles. Pagada por todos los españoles. Y gestionada en beneficio de uno solo de los partidos que compiten por su voto.

Eso es lo que los trabajadores de RTVE llevan meses denunciando. Y lo que la consulta del Consejo de Informativos ha puesto en blanco y negro.