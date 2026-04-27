Arde TVE: Ernesto Ekaizer se marca un ‘Paco Umbral’ a lo bestia y acaba abandonando el plató de Jesús Cintora

Se marcó un Paco Umbral, pero a lo grande.

El estreno de ‘Malas Lenguas Noche’ en La 2 de TVE, la nueva apuesta nocturna de los sábados de Jesús Cintora, comenzó con fuegos artificiales… pero no del tipo que esperaba la cadena pública.

El colaborador habitual Ernesto Ekaizer, uno de los tertulianos más veteranos y reconocidos del programa, perdió los papeles en directo, acusó al presentador de ignorarlo durante todo el espacio y terminó abandonando el plató de forma abrupta y sin despedirse.

Todo ocurrió durante el primer programa de la versión prime time de ‘Malas Lenguas’, cuando el debate giraba en torno a temas de actualidad política, como la ‘Operación Kitchen‘ y las declaraciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Ekaizer, experto en estas tramas y colaborador habitual de medios como ‘El Periódico‘, se sintió ninguneado por la conducción de Cintora.

«Me has ignorado todo el programa y yo tengo tres libros», espetó visiblemente indignado. Ante el silencio y la sorpresa de sus compañeros de mesa, fue más allá:

Francamente, debería irme y creo que me voy a ir. Lo siento mucho. No es por vosotros cinco, es por el presentador.

Dicho y hecho. El periodista se levantó de la silla y abandonó el estudio en pleno directo, dejando a Cintora con la palabra en la boca.

El presentador, sin saber muy bien cómo reaccionar, se limitó a una lacónica despedida mientras el tertuliano abandonaba el plató:

Buenas noches, Ernesto.

En las redes sociales y entre los tertulianos televisivos no tardaron en recordar el icónico momento de Paco Umbral, que en su día hizo el amago de abandonar el plató de ‘Queremos saber’ (Antena 3) porque, según él, solo le habían invitado para hablar de su libro y no le dejaban explayarse.

Muchos han calificado el gesto de Ekaizer como un Paco Umbral a lo bestia: un arrebato de orgullo herido, mezclado con la frustración de quien se siente marginado en un formato que, precisamente, vende debate y confrontación.

No es la primera vez que Ekaizer protagoniza momentos de tensión en ‘Malas Lenguas’.

Ya en ediciones anteriores había tenido choques fuertes, incluso con compañeros de mesa. Pero esta vez el enfado fue directamente contra el timón del programa: contra Jesús Cintora y su gestión de los tiempos y las intervenciones.