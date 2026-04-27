Sectario y desmemoriado: Wyoming carga contra el respaldo del PP a Rajoy por la ‘Kitchen’ pero borra los vítores socialistas a Ábalos

¡Qué ejercicio de desmemoria y de sectarismo!

El Gran Wyoming volvió a ejercer de juez inquisidor contra el Partido Popular en ‘laSexta Xplica‘.

En una entrevista con José Yélamo, el humorista cargó duramente contra el Partido Popular por su respaldo a Mariano Rajoy en el juicio de la ‘operación Kitchen‘, asegurando que ahí, en esa formación, sí que se cierran filas.

Sin embargo, en un alarde de memoria selectiva, borró por completo cómo el Grupo Parlamentario del PSOE aplaudió con entusiasmo a José Luis Ábalos cuando ya pesaban sobre él graves indicios de corrupción en el ‘caso Koldo‘.

Wyoming fue con todo para defender que a políticos como Ábalos se les arrojó al suelo como una colilla:

A día de hoy no he visto ningún político de ningún partido defendiendo a Ábalos. Sin embargo, en la Kitchen cierran filas.

El presentador comparó la situación actual del exministro de Transportes con la defensa que, según él, hace el PP de su exlíder Mariano Rajoy en la trama de espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas.

Lo que Wyoming omitió deliberadamente es que, cuando las corruptelas de Ábalos y su entorno comenzaron a salir a la luz, el PSOE no solo no le abandonó de inmediato, sino que le dedicó aplausos y vítores en el hemiciclo.

Wyoming: «No he visto ningún político de ningún partido defendiendo a Ábalos; en la Kitchen cierran filas» pic.twitter.com/37BI5kRerE — laSexta Xplica (@laSextaXplica) April 25, 2026

Todo el Grupo Socialista cerró filas con su entonces compañero, ovacionándole incluso cuando las mordidas, las comisiones y los regalos de lujo ya eran de dominio público. Aquellos aplausos no fueron un gesto aislado: reflejaron la clásica estrategia socialista de defender al suyo hasta que el escándalo resulta insostenible.

En cambio, Wyoming se rasgó las vestiduras porque el PP defiende a Rajoy en un caso de supuesta utilización ilegal de los aparatos del Estado. Doble rasero en estado puro.

El presentador, además, recordó la reacción del PP tras el estallido del ‘caso Gürtel‘, cuando Rajoy y la plana mayor popular afirmaron que no era «un caso del PP, sino un caso contra el PP».

Según Wyoming, aquello no generó la suficiente indignación institucional. Curioso que ese mismo rasero no lo aplique cuando su propio partido ha repetido la jugada una y otra vez con casos como Filesa, los ERE de Andalucía, el ‘caso Gürtel’… o, más recientemente, el propio caso Koldo-Ábalos.

Esta intervención de Wyoming en l’aSexta Xplica’ no fue más que otro ejemplo de sectarismo descarado disfrazado de análisis.

Cargó como nunca contra el cierre de filas ajeno mientras sufre una amnesia fulminante sobre los vítores que su propio partido dedicó a un ministro salpicado hasta las cejas por presuntas tramas de corrupción.