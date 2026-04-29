Vicente Vallés se mofa como nunca de la última inventada de la irrelevante Yolanda Díaz

No tiene abuela.

O, directamente, hace tiempo que perdió contacto con la realidad.

Y es que mereció mucho la pena el tremendo troleo que Vicente Vallés le dio a una desnortada Yolanda Díaz.

El presentador de Antena 3 Noticias no se cortó ni un pelo y destrozó en la noche del 28 de abril de 2026 la última ocurrencia de la todavía líder de Sumar y responsable de Trabajo, a la que cada vez cuesta más tomarse en serio.

La también vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez volvió a salir con una de sus frases marca de la casa: según ella, cuando va por la calle la gente se le acerca, incluso votantes del PP, para darle la razón en todo, especialmente con el decreto de los alquileres que decayó horas después en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

Una especie de ‘el pueblo me apoya’ versionado en clave woke y con tono de coach motivacional.

Vallés, que ya ridiculizó en múltiples ocasiones las salidas de tono de la gallega, no pudo contenerse.

Con ironía afilada, señaló el contraste entre la realidad electoral de Sumar —que sigue en caída libre y rozando la irrelevancia— y el relato paralelo que construye Yolanda Díaz en su cabeza:

Yolanda Díaz, inasequible al desaliento, ha vuelto a contar a los españoles que cuando va por la calle la gente se le acerca para darle la razón, incluidos los votantes del PP. Esta vez la han parado incluso cuando había salido a correr con su hija.

Y puso las palabras de la líder de Sumar durante su comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa posterior a la celebración del Consejo de Ministros:

Me fui a correr con mi hija. Claro, me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación. Alguno era del Partido Popular. No, no, esto es enteramente cierto. Y me decían, yo no le voto a usted, vicepresidenta, pero claro, lo que quiero es que me mantenga un precio de alquiler razonable.

A lo que Vicente Vallés respondió con muchas dosis de fino sarcasmo: