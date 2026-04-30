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'MALAS LENGUAS' (TVE)

La bestialidad de ‘cabestrillo’ Santaolalla sobre Vito Quiles hace botar a Cintora de la silla: «En EE.UU no estaría vivo»

La tertuliana se ve obligada a matizar sus palabras ante la reacción del presentador

Archivado en: Periodismo | Televisión

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Vito Quiles, siendo retenido por una amiga de Begoña Gómez y esta a la derecha hablando por teléfono.

Absurdo supremo: Vito Quiles, escracheado por intentar preguntar a Begoña Gómez y denunciado por una inexistente agresión a la mujer de Sánchez

Lengua viperina.

Sarah Santaolalla, la tertuliana que pasa por ser una de las caras más agresivas del progresismo mediático, volvió a desbordar todos los límites en antena.

En el programa ‘Malas Lenguas’ (TVE), presentado por Jesús Cintora, la conocida como ‘cabestrillo’ Santaolalla soltó una frase de una dureza inusitada contra el periodista Vito Quiles tras ver las imágenes en las que, tras intentar preguntar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por los supuestos chanchullos cometidos valiéndose de la condición de esposa del presidente del Gobierno:

Esto no le hubiese pasado nunca a la mujer ni de Donald Trump, ni de Macron, ni siquiera de Aznar o de Rajoy. Nunca hubiésemos visto las imágenes de un acosador, de un hooligan, de un violento, acercándose a la mujer de un presidente del gobierno. Y si las hubiésemos visto, veríamos a ese acosador, a ese violento, durmiendo hoy entre rejas, durmiendo hoy en calabozos, pasando a disposición judicial. Y aquí, como es Pedro Sánchez, como es España, como es una democracia, como es un partido de izquierdas y como a este energúmeno se le ha blanqueado, se puede permitir esto. En Estados Unidos, este señor hoy no estaría vivo.

La afirmación fue tan grave y tan explícita que provocó una reacción inmediata y visiblemente incómoda del propio presentador. Cintora, casi botando de la silla, solo acertó a decir un elocuente «Eh… bueno…».

Ahí quedó patente la certeza de que la tertuliana acabó de cruzar una línea roja.

Ante el silencio incómodo del plató, Santaolalla intentó rectificar a toda velocidad:

¡Digo políticamente!

Sin embargo, fue un matiz que sonó a excusa de manual y que no convenció a casi nadie.

Un largo historial

Este nuevo capítulo llega después de meses de enfrentamiento abierto entre ambos.

Todo explotó cuando Santaolalla apareció en redes sociales con el brazo en cabestrillo, denunciando haber sido agredida físicamente por Vito Quiles y «sus matones» a la salida de un acto del PSOE en el Senado.

«Hoy ya no son insultos, son golpes», llegó a escribir. La imagen del cabestrillo dio la vuelta a España y fue utilizada para presentar a Quiles como un acosador violento.

Sin embargo, la versión de Santaolalla se desinfló con rapidez. Un informe del médico forense desmontó en gran medida sus acusaciones: no había constancia de lesiones que pudieran atribuirse a una agresión por parte de Quiles.

Las imágenes del momento mostraron un rifirrafe con empujones entre varios acompañantes, pero Quiles se encontraba a distancia y sin actitud agresiva. Pese a ello, Santaolalla mantiene sus denuncias y sigue exigiendo que Quiles sea condenado.

Mientras tanto, la propia Santaolalla no dudó en recurrir a métodos aún más bajos para arremeter contra el comunicador.

Publicó un mensaje en redes en el que insinuó «conocer a los hombres con los que se enrolla Vito Quiles».

Esa simple insinuación fue calificada de repugnante y que llevó a Quiles a anunciar acciones legales contra ella por difamación, acoso y vulneración de su honor e intimidad.

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