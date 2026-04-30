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GONZO NO DUDÓ EN APABULLAR A LA ENTONCES ALCALDESA DE MADRID QUE REACCIONÓ SIN ASPAVIENTOS

El vídeo que deberían ver Begoña Gómez y sus acólitas: Así toreó Ana Botella el acoso impertinente de un reportero de laSexta

La mujer de Pedro Sánchez mandó a sus acólitas y a su guardaespaldas contra Vito Quiles

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En plena ofensiva judicial y mediática contra Begoña Gómez por los cuatro delitos que se le imputan, su entorno y ella misma elevaron el tono contra lo que califican de «acoso» por parte de algunos reporteros como Vito Quiles.

Sin embargo, hay un vídeo que resume a la perfección la diferencia de talante entre la esposa de Pedro Sánchez y la mujer de José María Aznar, Ana Botella.

Un ejemplo de elegancia, temple y saber estar ante preguntas incómodas que hoy, al parecer, resultan insoportables para los inquilinos de La Moncloa y sus defensores.

El contraste no puede ser más evidente. Hace unos años, cuando Ana Botella era alcaldesa de Madrid, los reporteros de laSexta —especialmente Gonzo— la perseguían sin descanso: a la puerta de la peluquería, en actos públicos, en la calle…

Preguntas incisivas, insistentes y, en ocasiones, claramente hostiles sobre gestión, recortes o la famosa huelga de basureros.

Botella nunca se escondió detrás de un séquito agresivo, no denunció acoso machista ni violencia política, ni mucho menos ordenó a sus acompañantes que agredieran al periodista. Simplemente toreaba al impertinente reportero.

Con una sonrisa imperturbable, respondía con educación, ironía o directamente ignoró las cuestiones sin perder los papeles.

Hoy, sin embargo, cuando un reportero se acerca a Begoña Gómez para preguntarle por los presuntos favores, contratos y tramas que investiga el juez Juan Carlos Peinado, el equipo que la rodea reacciona con nerviosismo, empujones y denuncias.

Preguntar a la mujer del presidente del Gobierno por asuntos de interés público se convierte, mágicamente, en acoso impertinente que incluso acaba en denuncia contra el periodista, tal y como sucedió con Vito Quiles.

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