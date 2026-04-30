El prepotente Ernesto Ekaizer vuelve con el rabo entre las piernas al redil de Jesús Cintora

Poco le duró el rebote.

El sábado 25 de abril de 2026, durante el estreno de ‘Malas Lenguas Noche‘ en La 2 de TVE, Ernesto Ekaizer protagonizó uno de los momentos más bochornosos de la televisión reciente.

Visiblemente irritado porque, según él, el presentador Jesús Cintora le había «ignorado todo el programa», el veterano periodista argentino se levantó de la silla, interrumpió el debate y abandonó el plató en directo con un sonoro portazo dialéctico:

No es por vosotros, es por el presentador. Creo que me voy a ir.

Ekaizer, que acostumbra a exhibir una solemnidad algo impostada y a recordar a quien le escuche su dilatada trayectoria, incluyendo los tres libros que mencionó en su enfado, no soportó quedarse en segundo plano.

El hombre que ha construido buena parte de su personaje mediático como analista incisivo y con cierta aura de superioridad intelectual no dudó en montar un espectáculo digno de divo ofendido cuando sintió que no se le daba el protagonismo que, en su opinión, merecía.

El episodio, que rápidamente se hizo viral, dejó en evidencia la fina línea que separa la seguridad en uno mismo de la pura prepotencia.

Ekaizer no solo se fue dejando a Cintora con la palabra en la boca, sino que convirtió un debate sobre el ‘caso Kitchen’ —tema que él domina— en un sainete protagonizado por su propio ego.

Arde TVE: Ernesto Ekaizer se marca un ‘Paco Umbral’ a lo bestia y acaba abandonando el plató de Jesús Cintora https://t.co/EXq7xeVpqI — Periodista Digital (@periodistadigit) April 27, 2026

Pero la realidad televisiva es implacable y las reconciliaciones públicas forman parte del guion.

Cuatro días después, el mismo Ekaizer reapareció en la tarde del 29 de abril de 2026 en ‘Malas Lenguas’ para pedir disculpas. Reconoció que su actuación había sido «absolutamente inmadura, incorrecta e injustificada» y llegó incluso a admitir que «agredió a una persona que me quiere».

Con tono compungido, el periodista argentino aseguró que había reflexionado y que, cuando uno hace daño a quien le aprecia, debe rectificar.

Pero la imagen de un Ekaizer indignado abandonando el plató hace solo unos días atrás como un niño caprichoso aún está demasiado fresca en la retina de los espectadores.