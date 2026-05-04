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LOURDES GARCÍA CAMPOS SE CORONA CON UNA PIFIA LINGÜÍSTICA DE CAMPEONATO

«Atletas y atletos»: TVE se gana la medalla de oro a la ridiculez con su lenguaje inclusivo

Olimpiada de mofas en las redes: "Tenemos tontos por encima de nuestras posibilidades"

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La soviética RTVE fulmina a Sergio Sauca en los deportes del Telediario 2

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Estas cosas solo pueden pasar en ‘Tele Pedro‘.

La televisión pública española ha vuelto a dar que hablar.

Y esta vez no ha sido por una gesta deportiva, sino por una hazaña lingüística digna de los mejores memes.

Durante la retransmisión de los Mundiales de Relevos de Atletismo que se celebran estos días en Botsuana, la periodista Lourdes García Campos quiso felicitar a los deportistas españoles que habían logrado clasificarse para el Mundial de Atletismo al aire libre de Pekín 2027.

Hasta ahí, todo normal. El problema llegó con esta frase literal:

Felicidades a todas las atletas y todos los atletos españoles.

Sí, han leído bien: atletos. Un nuevo género deportivo inventado en directo por TVE.

El lapsus —o más bien el intento fallido de aplicar el lenguaje inclusivo a toda costa— se hizo viral en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron con una ola de burlas, ironías y montajes que ya superan con creces cualquier logro deportivo del fin de semana.

Mientras los atletas españoles conseguieron buenos resultados y clasificaciones, TVE logró su propia medalla: oro en vergüenza ajena.

Y las redes sociales no fueron ajenas a la pifia:

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