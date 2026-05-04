«Atletas y atletos»: TVE se gana la medalla de oro a la ridiculez con su lenguaje inclusivo

Estas cosas solo pueden pasar en ‘Tele Pedro‘.

La televisión pública española ha vuelto a dar que hablar.

Y esta vez no ha sido por una gesta deportiva, sino por una hazaña lingüística digna de los mejores memes.

Durante la retransmisión de los Mundiales de Relevos de Atletismo que se celebran estos días en Botsuana, la periodista Lourdes García Campos quiso felicitar a los deportistas españoles que habían logrado clasificarse para el Mundial de Atletismo al aire libre de Pekín 2027.

Hasta ahí, todo normal. El problema llegó con esta frase literal:

Felicidades a todas las atletas y todos los atletos españoles.

Sí, han leído bien: atletos. Un nuevo género deportivo inventado en directo por TVE.

El lapsus —o más bien el intento fallido de aplicar el lenguaje inclusivo a toda costa— se hizo viral en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron con una ola de burlas, ironías y montajes que ya superan con creces cualquier logro deportivo del fin de semana.

Mientras los atletas españoles conseguieron buenos resultados y clasificaciones, TVE logró su propia medalla: oro en vergüenza ajena.

Y las redes sociales no fueron ajenas a la pifia:

⭕️ “Atletas y atletos” No cabe un tonto más. pic.twitter.com/jNeIW1zoRF — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) May 3, 2026

🇪🇸‼️ | Las redes sociales han estallado en críticas y burlas tras la reciente intervención de una periodista deportiva de TVE, quien, en un intento forzado por cumplir con las agendas del lenguaje «inclusivo», terminó acuñando un término inexistente y absurdo: «atletos». pic.twitter.com/pnNVcLRaRO — UHN Plus (@UHN_Plus) May 3, 2026

En TelePedro ya no se cortan. Ayer decidieron que había que felicitar a todas las atletas y a todos los atletos españolades. Mantener esta basura nos cuesta 1200 millones de euros al año. pic.twitter.com/KdQ5jzxToc — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) May 3, 2026

Atletas y atlétos, maquinistas y maquinistos, astronautas y astronautos, futbolistas y futbolistos, tenistas y tenistos, balonmanistas y balonmanistos, waterpolista y waterpolisto. ¡LERDOS! pic.twitter.com/douJWOwPGk — Astur Gladiator 🇪🇸 (@GladiatorAstur) May 3, 2026

“Felicidades a todas las atletas y atletos españoles” dice la comentarista.

España es una tragicomedia, solo queda el postureo estúpido.

Tenemos tontos por encima de nuestras posibilidades. pic.twitter.com/ZGDZ7Bhqkh — Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) May 3, 2026

Ha dicho Atletos? Pero qué cojones les pasa a los perrodistas de @rtve? Atletos? Estaba borracha? O simplemente es retrasada mental? No se puede ser más ridícula. Lo de Tele Pedro es esperpéntico. Y esto con nuestros impuestos!!! Atleto!!! pic.twitter.com/Akcd5rSNwd — Valegrame V. (@VValegrame) May 3, 2026