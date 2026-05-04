¡Maldita coartada! laSexta saca el pañuelo y Maestre llora su depresión para justificar el microfonazo a Vito Quiles

‘Pan mojado‘ se la quiso colar a laSexta.

Y en cierta medida lo consiguió.

Al menos hasta que la hemeroteca dejó retratados al personaje y a la propia cadena.

En un nuevo capítulo de la eterna victimización de ciertos periodistas progresistas, Antonio Maestre regresó a laSexta para ofrecer su particular versión del bochornoso incidente que protagonizó con Vito Quiles.

Y, cómo no, la cadena de Atresmedia le tendió la alfombra roja para que saque el pañuelo y explique que, en realidad, todo fue por una depresión severa y una tragedia familiar.

Según las palabras del propio Maestre en ‘laSexta Xplica‘, el incidente se produjo cuando él «estaba muy jodido»:

Estaba ya con una depresión muy severa y mi madre estaba con un cáncer de pulmón de muy mal diagnóstico, tanto como que acabó falleciendo después de eso. Y mi contexto era de una situación de inestabilidad total.

El periodista de eldiario.es, que en su día se revolvió contra Quiles, le arrancó el micrófono y lo lanzó mientras le gritaba «vete a tu puta casa», ahora reconoce que «fue un error» reaccionar de esa forma. Pero, claro, el error siempre tiene excusa: el «periodismo incómodo» de Vito Quiles, la depresión y la enfermedad de su madre.

Maldita coartada. Porque lo que para Maestre y laSexta es una explicación comprensiva, para muchos ciudadanos no es más que un burdo intento de justificar una agresión contra un reportero que se limita a hacer preguntas incómodas en la calle. Preguntas que, curiosamente, nunca parecen dirigirse con la misma insistencia a ciertos políticos o personajes afines.

En el mismo espacio, Maestre volvió a calificar las actuaciones de Vito Quiles como «acoso» y sugerió que busca «provocar» y «generar contenido». Eso sí, olvidó mencionar que él mismo ha participado en señalamientos y coberturas que poco tienen que ver con el periodismo neutral.

La jugada de laSexta fue evidente: transformar al agresor en víctima de sus circunstancias personales. El victimismo como escudo infalible. Mientras tanto, el vídeo del microfonazo sigue circulando y recordando a los españoles cómo algunos «periodistas de verdad» reaccionan cuando les toca estar al otro lado del micrófono.

¿Depresión o falta de argumentos? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero utilizar una tragedia familiar para justificar un comportamiento agresivo y después exhibirlo en televisión como coartada no solo es de mal gusto: es la demostración perfecta de cómo funciona cierta izquierda mediática cuando les pillan con las manos en la masa.

Y es que, laSexta, por pura casualidad, olvidó comentar ciertos aspectos cruciales en relación al enfrentamiento entre Vito Quiles y Antonio Maestre: