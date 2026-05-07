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'EL PROGRAMA DE ANA ROSA' (TELECINCO)

¡Le bajaron los humos! Óscar Puente se lleva un silencioso zasca por los insultos contra Borja Sémper (PP)

"Probablemente en otro momento de mi vida le hubiera contestado. Pero esto es precisamente la política que yo creo que hay que superar"

Óscar Puente y Borja Sémper.
Óscar Puente y Borja Sémper.
Archivado en: Borja Sémper | Gobierno de España | Miguel Tellado | Óscar Puente | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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Dicen que el mejor desprecio es el no hacer aprecio.

Y lo cierto es que Borja Sémper, del Partido Popular, optó por hacer caso a la última vomitona tuitera de Óscar Puente (PSOE).

El titular de Transportes, nada más conocer la vuelta del político popular a la vida activa tras superar un cáncer de páncreas, soltó esta perla:

Miguel Tellado, secretario general del PP, aludido en el mensaje del político socialista, le dio el primer sopapo:

Y este 7 de mayo de 2026, en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), el propio Borja Sémper, entrevistado por Ana Rosa Quintana, tuvo una respuesta contundente, elegante y silenciosa:

Probablemente en otro momento de mi vida le hubiera contestado. Pero esto es precisamente la política que yo creo que hay que superar. Yo soy de una cultura política en la que los ministros eran gente muy seria, muy solvente, muy respetable y muy educada. Yo creo que Feijóo va a nombrar a ministros de Transportes que se ocupen de los trenes y que se ocupen de las carreteras.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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