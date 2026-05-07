¡Le bajaron los humos! Óscar Puente se lleva un silencioso zasca por los insultos contra Borja Sémper (PP)

Dicen que el mejor desprecio es el no hacer aprecio.

Y lo cierto es que Borja Sémper, del Partido Popular, optó por hacer caso a la última vomitona tuitera de Óscar Puente (PSOE).

El titular de Transportes, nada más conocer la vuelta del político popular a la vida activa tras superar un cáncer de páncreas, soltó esta perla:

La hipocresía me ha repateado toda mi vida. La huelo a kilómetros. Por eso personajes como este nunca me la han colado. Es peor que Tellado, porque Tellado no pretende ser lo que no es. https://t.co/vrRQ41zj2j — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 6, 2026

Miguel Tellado, secretario general del PP, aludido en el mensaje del político socialista, le dio el primer sopapo:

Te equivocas, Borja no es peor que yo en nada. Lo que es seguro es que a ti te da mil vueltas. España sería un país mejor si tuviera ministros como él y no como tú. Por suerte Sémper se ha curado. En cambio tu sectarismo te acompañará toda la vida. pic.twitter.com/Ljddi4b4vN — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 6, 2026

Y este 7 de mayo de 2026, en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), el propio Borja Sémper, entrevistado por Ana Rosa Quintana, tuvo una respuesta contundente, elegante y silenciosa:

Probablemente en otro momento de mi vida le hubiera contestado. Pero esto es precisamente la política que yo creo que hay que superar. Yo soy de una cultura política en la que los ministros eran gente muy seria, muy solvente, muy respetable y muy educada. Yo creo que Feijóo va a nombrar a ministros de Transportes que se ocupen de los trenes y que se ocupen de las carreteras.