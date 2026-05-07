¡Qué repaso! Elisa Beni tritura a Toni Bolaño por cuestionar los bombazos de Aldama contra el PSOE y el Gobierno Sánchez

¡Qué ensalada de zascas!

En el plató de ‘Espejo Público‘ (Antena 3), se vivió uno de esos momentos televisivos que resumen el clima político actual en España.

La periodista Elisa Beni protagonizó un contundente cara a cara con el tertuliano Toni Bolaño, habitual defensor de las tesis del Gobierno Sánchez, al darle toda la credibilidad a la explosivas declaraciones de Víctor de Aldama en el marco del ‘caso mascarillas’ y la presunta trama de corrupción que salpica al PSOE y a Moncloa.

Ante esto, Bolaño intentó minimizar o cuestionar el alcance y la veracidad de las revelaciones del empresario.

Fue entonces cuando Beni intervino con rotundidad, defendiendo el principio de legalidad y recordando que, si Aldama ha colaborado con la Justicia aportando información relevante, corresponde aplicarle las atenuantes y beneficios previstos por ley.

Y recordó que, precisamente, esas declaraciones, son las que acaban derivando en nuevas vías de investigación:

Los arrepentidos también abren vías de investigación. Dicen, esta es la cúpula, hacíamos esto. Y eso es lo que ha hecho Aldama y eso está demostradísimo. Acaba de abrir la vía del SEPI y los terrenos del IE. Ha abierto la vía del cupo navarro y de las adjudicaciones en Navarra. Ha dado las pruebas en la pieza secreta que está en la Audiencia Nacional sobre PDVSA y la supuesta financiación irregular del PSOE.

Elisa Beni también incidió en el hecho de que no había que comprarle al ministro Félix Bolaños su mercancía averiada: