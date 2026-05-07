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'ESPEJO PÚBLICO' (ANTENA 3)

¡Qué repaso! Elisa Beni tritura a Toni Bolaño por cuestionar los bombazos de Aldama contra el PSOE y el Gobierno Sánchez

"No vendáis esa idea de Bolaños, que es una idea que sí que es de barra de bar"

Archivado en: Elisa Beni | Gobierno de España | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión | Toni Bolaño | Tribunal Supremo | Víctor de Aldama

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En el plató de ‘Espejo Público‘ (Antena 3), se vivió uno de esos momentos televisivos que resumen el clima político actual en España.

La periodista Elisa Beni protagonizó un contundente cara a cara con el tertuliano Toni Bolaño, habitual defensor de las tesis del Gobierno Sánchez, al darle toda la credibilidad a la explosivas declaraciones de Víctor de Aldama en el marco del ‘caso mascarillas’ y la presunta trama de corrupción que salpica al PSOE y a Moncloa.

Ante esto, Bolaño intentó minimizar o cuestionar el alcance y la veracidad de las revelaciones del empresario.

Fue entonces cuando Beni intervino con rotundidad, defendiendo el principio de legalidad y recordando que, si Aldama ha colaborado con la Justicia aportando información relevante, corresponde aplicarle las atenuantes y beneficios previstos por ley.

Y recordó que, precisamente, esas declaraciones, son las que acaban derivando en nuevas vías de investigación:

Los arrepentidos también abren vías de investigación. Dicen, esta es la cúpula, hacíamos esto. Y eso es lo que ha hecho Aldama y eso está demostradísimo. Acaba de abrir la vía del SEPI y los terrenos del IE. Ha abierto la vía del cupo navarro y de las adjudicaciones en Navarra. Ha dado las pruebas en la pieza secreta que está en la Audiencia Nacional sobre PDVSA y la supuesta financiación irregular del PSOE.

Elisa Beni también incidió en el hecho de que no había que comprarle al ministro Félix Bolaños su mercancía averiada:

Entonces, quien sabe todas las pruebas que hay en las piezas que están secretas es Anticorrupción. Entonces, no vendáis esa idea de Félix Bolaños, que es una idea que sí que es de barra de bar. Que el señor que se arrepiente y confiesa tiene que traerte la prueba de la pistola humeante y de la foto del comando asesinando al tío, porque si no, no se arrepiente. Cuando normalmente el arrepentido lo que hace es abrir vías de investigación que después la justicia lo sigue. Y eso Aldama lo ha hecho.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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