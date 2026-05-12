El director general de Salud Pública se niega a responder a las preguntas de Risto Mejide y se despide al grito de «hijo de p*ta»

El desembardo del crucero del hantavirus, el MV Hondius, sigue generando polémicas.

La última tiene que ver con una controvertida imagen, la de un técnico sanitario que abandonaba, sin llevar puesto ni la mascarilla ni el EPI, el autobús en el que se había llevado a los 14 españoles hasta el Aeropuerto del Sur de Tenerife.

Sobre este particular preguntó Risto Mejide, presentador de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), a Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Gobierno de España.

Este responsable sanitario alegó que todo se había hecho conforme a los protocolos establecidos:

Hay que situar bien que las medidas están muy por encima del riesgo del hantavirus, que creo que nos estamos confundiendo todo el rato. Es un virus que requiere un contacto estrecho. En ello, imágenes de personas que se quitan mascarillas pero que la ha tenido en los momentos concretos son meras anécdotas que no cambian la seguridad de todo el proceso.

Pero el publicista fue más allá y dejó caer la posibilidad de que ese técnico se hubiese quitado el equipo de protección o la mascarilla en otros momentos que no hayan quedado retratados por las cámaras.

Gullón, con cierta prepotencia, negó la mayor y aseveró que él no iba a entrar a ese debate:

Como no tenemos una cámara no lo sabemos, pero se lo quitó al bajarse del autobús. No voy a entrar en responder eso».

Ahí Risto optó por acabar la entrevista al ver que el responsable de Salud Pública había decidido encastillarse:

Estoy especialmente harto de que nuestros representantes públicos no respondan a las preguntas y a partir de ahora, cada uno que no decida responder a nuestras preguntas pues no tiene el placer de seguir en el programa ¿Para qué le voy a dar voz a alguien que solo quiere hablar de lo que le interesa?

Lo que Gullón no sabía o no fue consciente de ello fue que mientras se cortaba la vídeollamada, dio tiempo a que se viese como le dedicó a Risto Mejide unos gestos poco elegantes y un «hijo de p*ta» que, aunque no se escuchó, no hacía falta ser experto en lectura de labios para saber el exabrupto que soló por su boca.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ no se cortó: