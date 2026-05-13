La consejera de Sanidad de Ayuso hunde al ‘quiosquero’ de Podemos por tapar la chapuza del hantavirus con el ‘7.291’: «Ustedes, cero escaños en Madrid»

El momento fue espectacular.

Sobre todo porque al representante podemita se le fueron acabando los argumentos.

En un tenso rifirrafe televisivo en ‘Código 10‘ (Cuatro), la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, cargó con dureza contra el portavoz de Podemos, Pablo Fernández —conocido como el ‘quiosquero’—, por intentar desviar el foco del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius hacia las polémicas cifras de las residencias madrileñas durante la Covid-19.

La consejera, doctora de profesión, no dudó en responderle con contundencia cuando Fernández sacó a relucir la manoseada cifra de las 7.291 muertes en residencias madrileñas que la izquierda asumió como si fuese el catecismo y una verdad universal irrefutable.

Matute le espetó:

Yo en esos momentos estaba de médico trabajando en un hospital. La ministra estuvo o de baja o boicoteando el Zendal en vez de estar salvando vidas intubando, para empezar. Esos protocolos no existieron para seguir. Creo que el responsable de todo esto era el señor Pablo Iglesias, que era el responsable de residencias.

Lo único que ha hecho es que consigáis, con esas políticas de izquierda y esos mantras que repetís y son absurdos y retorcéis el dolor, es tener cero escaños. En la Comunidad de Madrid, cero escaños en Castilla y León. Yo estuve trabajando en la pandemia y te puedo asegurar que en la Comunidad de Madrid se hicieron las cosas lo mejor que se pudo pensando en cada vida. No como el presidente del Gobierno, Illa y Fernando Simón, que cuando salió ahora para el hantivirus a mí me volvía a dar miedo cuando le vi en la tele diciendo que no iba a pasar nada. Porque nos animó a ir a la manifestación del 8M y el Gobierno no cerró, por ejemplo, los aviones que venían de Italia. Porque yo estaba en el pasillo del hospital viendo como ya en Italia estaba muriendo gente y no entendía cómo con anuncios de la OMS, a la que tanto hacen caso ahora, no cerraban esa vía aérea cuando nosotros y la Comunidad de Madrid, nuestra presidenta, lo había avisado antes.

Y recalcó la irrelevancia de Podemos tras su debacle en los diferentes procesos electorales: