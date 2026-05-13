Isabel Durán regresa a TVE y lanza una severa advertencia a Gonzalo Miró y Marta Flich

Veto superado.

Pero la pregunta es pertinente, ¿hasta cuándo?

La periodista Isabel Durán volvió el 12 de mayo de 2026 al plató de ‘Directo al grano‘ (La 1 de TVE), el magacín vespertino presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, dos meses después de ser apartada de la tertulia tras la polémica generada por su investigación sobre las vulnerabilidades del DNI digital en los procesos electorales.

Durán, colaboradora habitual del espacio y firma de ‘El Debate’, reapareció con fuerza y defendió con firmeza su trabajo periodístico y plantó cara a los presentadores, dejando varios momentos de alta tensión en directo.

Todo comenzó en marzo de 2026, cuando Durán publicó en ‘El Debate’ una exclusiva sobre las grietas de seguridad en las aplicaciones miDNI y miDGT para la identificación en las urnas. La información alertaba de posibles suplantaciones de identidad y fue calificada rápidamente como «bulo» por parte de RTVE y sectores afines al Gobierno Sánchez.

La periodista fue apartada del programa. Ella misma denunció públicamente el veto y lo vinculó a presiones políticas. Sin embargo, la Junta Electoral Central terminó dando la razón a sus advertencias al prohibir definitivamente el uso de ese sistema de identificación digital por motivos de seguridad, lo que permitió su regreso al programa

Fin de la cancelación. Hoy regreso a @RTVE y a @Algrano_RTVE. La dirección del programa me llamó para invitarme a volver a colaborar tras la comparecencia de @Josepablo_ls en el Senado y después de la aprobación de la comisión de investigación en la Cámara Alta. He aceptado.… https://t.co/kL5PytPAIr — Isabel Durán (@IsabelDuran_) May 12, 2026

Pero en el programa no estuvieron por la labor de dar una cálida acogida a la periodista y se notó desde el arranque que, poco menos, que había sido impuesta a los presentadores.

Marta Flich, de forma especial, tuvo una postura más que beligerante:

Después de un tiempo vuelve a nuestra mesa de análisis Isabel Durán, la colaboradora que en el ejercicio de su libertad de expresión más ha agitado este plató. En este programa, en función de los contenidos del programa, a veces se llama a unos colaboradores y otras veces a otros.

La cara de Durán tuvo que ser tan expresiva que Flich soltó un «¡uy, esa cara de incredulida! ¿Me vas a dar la tarde?», a la vista de la reacción de la colaboradora.

La periodista lanzó un primer aviso:

Encantada de estar aquí otra vez aquí con vosotros. Nunca he dicho un bulo, jamás. Mi ética profesional me lo prohíbe. Lo que yo conté era tan real como que la Junta Electoral Central prohibió el método de identificación digital del Gobierno por falta de seguridad. Era lo que yo denuncié, se me tachó de bulera

Flich, erre que erre:

A petición del PP por lo que se había montado.

Durán tuvo claro cómo contestar:

Es que tienen que plantearlo los partidos políticos. Yo informé a varios partidos. El único que hizo caso fue el Partido Popular. Alguien tendrá que defender la integridad de todos los españoles y la seguridad en el voto. No hay ninguna teoría conspiratoria, era que había una falta de seguridad y ahora se ha resuelto.

Flich, ante un silente Gonzalo Miró que solo hacía seguidismo de su compañera, insistió en querer desmontar a la periodista de ‘El Debate’:

La Junta Electoral Central dijo que no se había producido ninguna denuncia. Dijiste que no nos habíamos hecho eco de esa noticia y la verdad es que sí lo hicimos.

Pero Isabel Durán tenía otros datos:

No me estáis queriendo escuchar. Hay dos resoluciones de la JEC: una en marzo que sí recogió TVE y otra el 23 de abril, mucho más importante, que sí suspende definitivamente y que ratifica la resolución anterior. Y esa no aparece ni en TVE ni RNE. No informasteis a pocos días del inicio de la campaña. ¿Qué parte de ‘son dos resoluciones’ no entiendes?

Marta Flich y Gonzalo Miró, visto que todos los intentos de desacreditar a Durán fueron en balde, terminaron por invitar a los espectadores de TVE a seguir el contenido de Verifica RTVE que tildaba de bulo la exclusiva de Isabel Durán, que no se cortó al afirmar que ese vídeo era una falta a la verdad: