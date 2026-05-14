Ketty Garat hace pedazos a Iván Redondo en directo por su gran mentira sobre Ábalos

Ketty Garat no se mordió la lengua.

La periodista que en su día destapó en ‘The Objective’ los escándalos de la doble vida de José Luis Ábalos —fiestas, prostitutas, gastos desorbitados y un estilo de vida incompatible con un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez— dejó en evidencia a Iván Redondo en pleno directo.

Durante una intervención reciente en el programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3), el que fuera asesor de Pedro Sánchez en La Moncloa intentó lavarse las manos y negó tener conocimiento detallado de las andanzas erótico-festivas del exministro de Transportes.

Garat, con Susanna Griso, en la mañana del 13 de mayo de 2026 no tardó en reaccionar y le soltó la verdad sin anestesia.

La periodista le recordó al ex todopoderoso jefe de gabinete de Sánchez que en mayo de 2021, meses antes del cese de Ábalos, Redondo se reunió personalmente con él en su domicilio oficial.

En aquella cita, según las informaciones que la propia Garat ha venido publicando, Redondo le advirtió de la existencia de un dossier que incluía sus negocios turbios con Víctor de Aldama y, especialmente, las quejas y alertas por sus fiestas con mujeres en plena pandemia, incluyendo un escandaloso incidente en un parador, el de Teruel, donde la habitación quedó destrozada:

Yo también respeto a Iván Redondo y respeto además la historia personal que está contando precisamente estos días y que te contó a ti precisamente, Susana. Pero lo que dice es falso. Y es falso básicamente porque Iván Redondo va en mayo de 2021 a casa de José Luis Ábalos, bueno, poco después de que efectivamente se produzca la fiesta en el Parador. Él tiene conocimiento de un informe que a mí en noviembre de 2021 me llega, que es un informe del CNI. Me lo desmienten tanto Iván Redondo como las personas que me lo tenían que desmentir y que están al frente de ese centro de los servicios secretos, de ese centro nacional de inteligencia. Pero me dicen que las andanzas de José Luis Ábalos estaban recogidas en informes sobre la base de las hojas de servicio de los escoltas, informes de Interior.

Aludió a unos informes de Interior y del CNI que acreditaban las juergas y los negocios truculentos de Ábalos:

Y en esos informes de Interior o informes del CNI, yo creo, a día de hoy, después de cuatro años y medio de investigación, yo no descartaría que fueran informes del CNI, de hecho, me parece bastante verosímil que fueran informes del CNI, como posteriormente también incluso han revelado Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor Ábalos, el hijo del exministro. Y en esos informes del CNI lo que se recoge básicamente eran las andanzas con prostitutas, los negocios, los negocios con Víctor de Aldama y los negocios con el hijo de Ábalos. Es decir, había múltiples razones que ya contamos en su día.

Resaltó que Redondo, por mucho que haya intentado negar la mayor, sabía de los hábitos de Ábalos y de que fue a su residencia oficial a informarle de las intenciones de Pedro Sánchez de cesarle al frente del Ministerio de Transportes: