La TVE de Sánchez: una tele pública, que pagamos todos y llama “cucaracha” a Ayuso y “cabrón” a Florentino

La televisión pública española, financiada con los impuestos de todos los ciudadanos independientemente de su ideología, ha llegado a un punto en que un colaborador puede comparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una cucaracha sin cabeza y recibir las risas del presentador y la invitada de turno.

Y en que un tertuliano puede llamar «cabrón» al presidente del Real Madrid en horario de máxima audiencia sin que nadie en plató pestañee.

Eso es lo que ha ocurrido en RTVE en las últimas semanas.

Y eso es lo que el contribuyente está pagando.

Los insultos que nadie frenó

En La Revuelta, el programa nocturno de TVE presentado por David Broncano, el colaborador Grison cerró una conversación sobre insectos con la frase: «¿Sabes que las cucarachas pueden vivir sin cabeza una semana? Como Ayuso allí en México». La broma fue celebrada por el público, por Broncano y por la invitada Hiba Abouk. Nadie intervino. Nadie pidió disculpas. En la RTVE de José Pablo López, llamar cucaracha a Isabel Díaz Ayuso forma parte del humor político permitido.

En Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora, un tertuliano se refirió a Florentino Pérez como «cabrón» mientras se analizaba su rueda de prensa. Tampoco hubo corrección. Tampoco hubo consecuencias.

En Mañaneros 360 y Directo al grano se acumulan calificativos como «mentirosa e ignorante» dirigidos a la presidenta madrileña con una regularidad que ya no sorprende a quienes siguen la programación de la cadena pública. El Consejo de Informativos de TVE, el organismo interno que vela por la independencia editorial, ha documentado en sus informes más de una veintena de bulos e irregularidades detectadas únicamente en Mañaneros y Malas Lenguas en un período breve, incluyendo insultos a votantes, políticos y colectivos específicos y la ausencia total de voces equilibradas en las mesas de debate.

Lo que cuesta todo esto

Malas Lenguas, el programa que presenta Cintora bajo el paraguas del «periodismo de verificación» y la «lucha contra la desinformación», ha costado cerca de 9,5 millones de euros hasta septiembre de 2025 con una audiencia que ronda el 11% de cuota. Una cifra que los críticos comparan con lo que recibe anualmente la Casa Real y que convierte cada punto de audiencia en un gasto que ninguna cadena privada asumiría.

El gasto total estimado de RTVE en programas supera los 400 millones de euros para 2025, con producciones externas que han alcanzado más de 180 millones en pocos meses. Las productoras beneficiadas incluyen filiales de grandes grupos como Shine Iberia y empresas cercanas al ecosistema mediático progresista que rodea al Gobierno de Sánchez.

Todo esto mientras la corporación solicita más inyecciones económicas al Gobierno y compite con cadenas privadas que se financian sin cargo al contribuyente.

La plantilla y el sesgo documentado

Los nombres que pueblan los platós de TVE no han llegado al azar. Jesús Cintora regresó a la cadena con Malas Lenguas tras ser apartado en 2021, acusado en aquel momento de sesgo político, en una paradoja que nadie en la dirección ha explicado. Javier Ruiz lidera Mañaneros 360, recordado especialmente por el episodio de la falsa doctora: una invitada presentada como experta sanitaria que resultó ser auxiliar administrativa y liberada sindical, introducida en plató con bata blanca prestada para aparentar credibilidad. Marta Flich y Gonzalo Miró copresentan Directo al grano, producido por empresas señaladas por seguir la misma línea editorial. Xabier Fortes y Silvia Intxaurrondo completan una plantilla que los críticos describen como una «plantilla ideológica» construida con criterios que poco tienen que ver con el mérito periodístico.

Los números que el Consejo de Informativos ha documentado son contundentes: el porcentaje de fuentes favorables al Gobierno en algunos telediarios alcanza según estudios especializados aproximadamente el 80%. En Malas Lenguas, el sesgo hacia posiciones de izquierda llegaría al 87,5% de las intervenciones.

La paradoja que nadie en RTVE quiere nombrar

RTVE se presenta como servicio público, como garante de la pluralidad informativa y como herramienta de lucha contra la desinformación. Malas Lenguas lleva ese subtítulo en su propia concepción. Y sin embargo es el programa donde un tertuliano llama «cabrón» al presidente del club de fútbol más laureado del mundo sin que nadie intervenga.

La paradoja es geométricamente perfecta: la televisión que predica contra los bulos produce los suyos propios, documentados por su propio Consejo de Informativos. La televisión que dice luchar contra el insulto en el debate público lo celebra en plató cuando va dirigido a los adversarios del Gobierno que la financia.

El contribuyente paga 400 millones al año por una televisión que llama cucaracha a Ayuso, cabrón a Florentino y presenta auxiliares administrativas con bata blanca como expertas sanitarias.

Y el presidente de esa televisión, José Pablo López, fue nombrado directamente por Pedro Sánchez.