Esperpéntico vaticinio del exgurú de Pedro Sánchez tras el fiasco del PSOE en Andalucía: «Pedro Sánchez puede volver a ganar las elecciones»

Para miccionar y no echar gota.

El PSOE acaba de firmar en Andalucía su peor resultado histórico. María Jesús Montero, la exvicepresidenta y mano derecha de Pedro Sánchez hasta hace unas semanas, ha llevado a los socialistas a tocar fondo con solo 28 escaños y poco más del 22% de los votos.

Un batacazo que perfora incluso el suelo ya bajo de 2022 y que certifica el desplome del socialismo en su feudo tradicional durante casi cuatro décadas.

Y la foto que dejó la noche electoral fue la de un mapa andaluz que se tiñó de azul.

El PP de Juanma Moreno, aunque sin mayoría absoluta, vuelve a ganar con claridad. VOX crece y el bloque de derechas suma con holgura. El ‘sorpasso’ en provincias como Almería y la incapacidad socialista de ganar en ninguna son solo síntomas de una debacle profunda.

Y en medio de este desastre, apareció Iván Redondo, el que fuera gurú electoral de Pedro Sánchez y artífice de algunas de sus mayores hazañas políticas, con un vaticinio que rozó lo esperpéntico: el actual inquilino de La Moncloa puede volver a ganar las elecciones generales.

📈 La remontada la veo bastante clara en municipales y generales. En Andalucía, las elecciones no las gana la oposición: las gana o las pierde la Junta.

Vox puede abrir una ventana al PP para la reelección, pero cuidado cuando las políticas públicas se contrastan con la llamada… pic.twitter.com/glvDmLqMml — Iván Redondo (@thewarroomblog) May 17, 2026

Redondo, que abandonó La Moncloa en 2021 entre rumores de discrepancias estratégicas, ha mantenido en los últimos tiempos una relación agridulce con el sanchismo.

Sin embargo, en el especial de ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta) el exasesor ha insistido en que las generales están más que abiertas y que la izquierda puede ganar.

🌹 María Jesús Montero debe quedarse en Andalucía. Tiene que salir a ganar las municipales en 12 meses y construir desde este resultado, incluso siendo insuficiente. Aquí hay base política para levantar un proyecto competitivo si se consolida el liderazgo. @DebatAlRojoVivo… pic.twitter.com/S5y4ODFzvY — Iván Redondo (@thewarroomblog) May 17, 2026

Según su análisis, Sánchez agotará la legislatura (hasta 2027) y aún tiene margen para remontar.