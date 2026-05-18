Montse Mínguez vive en otro mundo: presume de «mayoría social» del PSOE tras el batacazo de Montero

Viven en otro planeta.

Los socialistas se impusieron por norma en la noche electoral del 17-M en Andalucía esa máxima de ‘¿a quién van a creer? ¿a lo que ven sus ojos o a lo que yo les digo?’

El mejor ejemplo lo conformó la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, que valoró este 18 de mayo de 2026, en una entrevista en ‘La Hora de La 1‘ de TVE los resultados de las elecciones autonómicas del 17-M en Andalucía.

Pese al peor resultado histórico del PSOE en la comunidad, Mínguez intentó extraer un mensaje positivo: los socialistas siguen siendo la principal fuerza alternativa y «el partido que más se acerca a la mayoría social» de Andalucía.

«Es el día que toca reflexionar. Vamos a analizar todos los datos, reconoció Mínguez, aunque evitó achacar el batacazo ni a Pedro Sánchez ni a la candidata María Jesús Montero. Destacó que Montero «se ha dejado la piel en la campaña» y defendió que el PSOE mantiene fuerza como opción progresista.

Pero los números fueron implacables.

El PSOE de María Jesús Montero obtuvo 28 escaños, dos menos que en 2022 y el suelo más bajo de su historia en unas autonómicas andaluzas. Con una participación que ha subido de forma notable (alrededor del 64,8%), los socialistas se han quedado en torno al 22-23% de los votos.

Aun así, Mínguez insistió en que el PSOE centró su campaña en los derechos de la mayoría social y que sigue siendo la fuerza que mejor representa ese espacio progresista: