¡Cine en estado puro! Fran Simón y Sarah Santaolalla se enzarzan en una surrealista discusión que Cintora corta llamando machista al tertuliano

Surrealismo en estado puro.

En el plató de ‘Malas Lenguas‘ (TVE), en su edición semanal nocturna, el debate sobre Florentino Pérez y el Real Madrid derivó en uno de esos momentos televisivos que rozaron lo esperpéntico.

Lo que empezó como un análisis sobre el poder del presidente madridista, sus estrategias comunicativas y su influencia en el fútbol español terminó en un cruce de acusaciones, interrupciones y un corte abrupto por parte de Jesús Cintora.

La tertulia giró en torno al mandatario merengue, su gestión en el Real Madrid, las obras del Santiago Bernabéu, sus relaciones con el poder y su rol como una de las figuras más influyentes del deporte y la economía española.

Mientras algunos, como Fran Simón, defendieron su visión empresarial y su capacidad para blindar al club, otros, caso de Sarah Santaolalla, cargaron contra lo que percibieron como opacidad, poder desmedido y una forma de actuar que roza lo intocable.

Fue en este punto donde Simón y Sarah Santaolalla chocaron frontalmente.

El tertuliano defendió con vehemencia a Pérez, llegando incluso a advertir o amenazar veladamente con posibles acciones legales por parte del presidente madridista ante las críticas de Santaolalla. Esta, por su parte, cargó contra lo que consideró actitudes de censura o machismo en el trato a ciertas figuras o periodistas.

El tono subió rápidamente: interrupciones, reproches personales y un ambiente cada vez más enrarecido. La discusión derivó en terreno pantanoso, mezclando fútbol, poder mediático, género y estilos de periodismo.

El momento culmen fue cuando Simón le espetó a ‘lady cabestrillo’ un «muchacha» que hizo botar de su silla al presentador de ‘Malas Lenguas’.

Jesús Cintora, visiblemente incómodo con el derrotero que fue adquiriendo el debate, intervino de forma tajante.

El presentador, ni corto ni perezoso, exigió más que moderacióna Simón llamándole la atención por un tono que consideró machista, tratando de reconducir la tertulia y evitar que degenerara en un espectáculo mayor.