Eduardo Inda avanza las tres condiciones que VOX pone a Juanma Moreno para volver a investirlo como presidente andaluz

Las cartas ya están sobre la mesa.

Y además boca arriba.

El director de ‘OkDiario’, Eduardo Inda, desveló en ‘Horizonte (Cuatro)’ las exigencias concretas que VOX plantea a Juanma Moreno para facilitar su investidura como presidente de la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas, en las que el PP se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta.

Según Inda, que maneja información de primera mano sobre las negociaciones en curso, las tres principales condiciones de VOX son las siguientes:

Aplicación de la prioridad nacional en la concesión de ayudas públicas, acceso a vivienda y servicios sociales. VOX insiste en que los españoles tengan preferencia frente a los inmigrantes, una medida que ya ha defendido públicamente Santiago Abascal y que ha sido clave en otros acuerdos autonómicos.

y que ha sido clave en otros acuerdos autonómicos. Dos consejerías y una vicepresidencia para VOX en el Gobierno andaluz. Los de Abascal buscan cuotas de poder institucional más allá de un simple apoyo parlamentario, siguiendo el patrón de otras comunidades donde han obtenido responsabilidades ejecutivas.

Cero euros para los Menas en los presupuestos de Andalucía. Una línea roja para VOX, que considera que los recursos públicos deben priorizar a los andaluces y no destinarse a este colectivo en los próximos presupuestos.

El director de ‘OkDiario’ lo explicó así: