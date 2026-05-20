Antonio Naranjo lanza una advertencia a la «mafia» socialista tras la imputación de Zapatero: «Esto acaba de empezar»

Contundente.

El periodista y analista Antonio Naranjo no dejó pasar la ocasión para calificar de histórico el varapalo judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero.

En su reflexión final del martes 19 de mayo de 2026 en ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid), Naranjo fue rotundo al afirmar que la imputación del expresidente socialista marca solo el principio de un proceso que podría sacudir los cimientos del socialismo español.

Para el presentador, lo escandaloso no es solo lo de Zapatero, sino que también el Gobierno Sánchez haya salido en tromba a defender la honorabilidad del expresidente socialista:

Hoy es un poco complicado, ¿verdad?, decidir, pues si es más escandaloso ver a un expresidente imputado por encabezar una organización criminal con vínculos internacionales, o ver a su sucesor y amigo en el PSOE, Pedro Sánchez, protegerle, como siempre, movilizar a los suyos para convertir una acción judicial impecable en una especie de conspiración, ya saben, de la dichosa fachosfera. Bueno, pues probablemente son igual de escandalosas las dos cosas y por eso hay que intentar poner algo de luz en tanta oscuridad. La investigación a Zapatero no procede ni de recortes de prensa, ni de una denuncia de una asociación ultra, sino de la acción conjunta de tres fiscalías, la de Suiza, la de Francia y la de Anticorrupción aquí en España.

Tuvo claro Antonio Naranjo que nada de esto habría sido posible de no ser por la figura de un Pedro Sánchez que autorizó el famoso rescate de Plus Ultra:

Y la decisión la ha tomado un juez de la Audiencia Nacional, responsable de un demoledor auto que señala a Zapatero, sin duda, pero también políticamente, al gobierno que le defiende. Porque si Zapatero cobró por el rescate de Plus Ultra es porque Sánchez aprobó el rescate de una aerolínea que no tenía ni aviones propios ni pasajeros, pero sí muy buenos contactos.

Y lanzó una clara advertencia al entorno de Zapatero, de Sánchez y del propio PSOE, que esto no es más que la punta del iceberg: