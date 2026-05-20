Esperpento terrible de Mercedes Milá con Broncano: defiende a Zapatero tras su imputación y lo califica de «montaje»

Ridículo tremendo.
Y no les importa.
La periodista y presentadora Mercedes Milá ha cruzado todas las líneas y se ha sumado a la cruzada de Pedro Sánchez y del Ejecutivo para defender al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con argumentaciones de peso como «no me lo creo», «yo lo conozco» o «la justicia es un desastre».
Y lo ha hecho en la televisión pública.
Milá ha participado en La Revuelta y ha comentado la última bomba que ha estallado tanto en Moncloa como en Ferraz. Como una verdadera agente del sanchismo, tras calificar de «montaje» la imputación y aseverar que se leyó el auto de 88 páginas —cargado de hechos e indicios—, criticó la actitud «tibia» del presentador David Broncano.
Mercedes Milá: «¿Qué te parece el montaje? Yo no me creo una palabra de lo de Zapatero».
David Broncano: «Tú ya hablas de montaje, de primeras».
Mercedes Milá: «Bueno, yo no me lo creo».
David Broncano: «Ni me lo creo ni dejo de creérmelo, no lo sé».
Mercedes Milá: «Bueno, pues mójate un poquito, chaval».
David Broncano: «Tendría que leerme la movida, pero no lo sé».
Mercedes Milá: «Ah, ¿ves cómo no lees?».
David Broncano: «No, pero he visto las noticias. No me veo en condiciones de opinar».
Mercedes Milá: «Pues yo sí lo he leído todo y no me creo ni una línea».
David Broncano: «No te crees la acusación».
Tras los aplausos del público asistente, el presentador insistió en qué le llevaba a afirmar que no se creía la imputación, y la respuesta fue para mear y no echar gota:
«No me lo creo porque conozco a Zapatero».
Fue tan burdo que el propio Broncano tuvo que señalarlo: «Ah, bueno. Pero eso te condiciona mucho».
Sin embargo, Milá huyó hacia adelante y señaló que la acusación era «retorcida».
Pese a ello, como entendió que se había pasado tres pueblos, tuvo que recoger cable cuando Broncano señaló que eso del «montaje» era muy fuerte. Más que nada porque es lo mismo que acusar al juez instructor de prevaricar. Aunque rectificó solo a medias, porque generalizó sobre el sistema judicial español.
Broncano: «¿Has dicho por qué crees que es un montaje? Porque es una afirmación fuerte, ¿eh?».
Mercedes Milá: «No, montaje no. Digo que creo que José Luis Rodríguez Zapatero es un tipo de primera categoría que para nada se ha metido en esto. Para nada de nada. Lo que pasa es que la justicia en España es un desastre. Un desastre».
Tras semejante afirmación, el presentador de La Revuelta señaló que iban a guardar el corte para «ver cómo envejece», a lo que Milá se envalentonó:
«José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de lo que le han acusado, que parece como que le están acusando de corrupción y compañía, para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días».
Pero no se quedó ahí y enmarcó todo en una gran operación para «masacrar» a Pedro Sánchez. Además, criticó a Broncano por no defender como un ultra al líder del PSOE y lo calificó de «cobarde» y «golfo».
«Poder decir estas cosas y que no pase nada. Por ejemplo, poder defender a Pedro Sánchez porque realmente lo van a masacrar y no pararán hasta que lo saquen de donde está. Pues yo, si tuviera un programa en directo, en momentos concretos, habría salido como un Sputnik a defender a mi presidente del Gobierno. Tú no has salido, David. Tú tendrías que ser el que salga, porque eres el encargado por él de vigilar a nuestra patria».