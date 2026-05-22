¡Escándalo en TVE! Investigan a Javier Ruiz por su falta de rigor al tratar la imputación de Zapatero

Vuelve a estar en el ojo del huracán.

Y no es la primera vez que sucede.

El presentador Javier Ruiz, uno de los rostros más visibles de TVE, se ha visto envuelto en una fuerte oleada de críticas —y posibles consecuencias internas— tras su controvertida cobertura de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Durante las emisión de ‘Mañaneros 360‘, Ruiz dedicó varios minutos a desacreditar la querella que ha derivado en la imputación del exdirigente socialista.

Con ironía evidente, leyó fragmentos del texto presentado por Manos Limpias, destacando errores formales como la confusión entre el nombre del programa ‘Horizonte‘, presentado por Iker Jiménez, y su cadena de emisión.

Javier Ruiz expone los «agujeros» del auto de imputación de Zapatero: 1. Seguridad Social:

– «No casa que se pacte un rescate si la documentación llegó antes» de la reunión de Escrivá con Zapatero.

-«SS está diciendo que no había situación irregular» 2. Empresas inexistentes:… pic.twitter.com/xftGb9oIU4 — La Pandereta (@LaPanderetaES) May 21, 2026

«Esta es la base de la investigación», llegó a afirmar, sugiriendo que la causa contra Zapatero se sostenía sobre “un castillo de naipes” basado en entrevistas televisivas y artículos de medios digitales como ‘El Debate‘.

Ruiz señaló directamente a Víctor de Aldama, Iker Jiménez y otros como fuentes de «falta de rigor».

💢 A la izquierda tienes al comisario Ruiz, ayer: “La base y el origen de esta investigación es una querella de 7 páginas de Manos Limpias”. 💢 A la derecha tienes al comisario Ruiz, hoy: “La base y el origen de esta investigación es la administración Trump”. RTVE toca fondo. pic.twitter.com/ek2oNcohm2 — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) May 21, 2026

Sin embargo, los miembros del Consejo de Informativos de TVE denunciaron que esta narración omite deliberadamente el origen real de la investigación: una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, abierta a raíz de requerimientos internacionales de las fiscalías de Francia y Suiza por presunto blanqueo de capitales vinculados al chavismo venezolano.

La querella de Manos Limpias, por tanto, no es el único pilar, sino un elemento más dentro de una investigación más amplia que ya ha llevado a registros en el despacho de Zapatero y en empresas vinculadas a sus hijas.