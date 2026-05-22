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POLÉMICA COBERTURA

¡Escándalo en TVE! Investigan a Javier Ruiz por su falta de rigor al tratar la imputación de Zapatero

Consideran que ha sido vergonzoso lo de 'Mañaneros 360' a la hora de afrontar la información sobre el expresidente del gobierno

Javier Ruiz.
Javier Ruiz.
Archivado en: Gobierno de España | Javier Ruiz | José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Televisión

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¡Qué esperpento! ‘Javierito’ Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla, al rescate del imputado Zapatero

Vuelve a estar en el ojo del huracán.

Y no es la primera vez que sucede.

El presentador Javier Ruiz, uno de los rostros más visibles de TVE, se ha visto envuelto en una fuerte oleada de críticas —y posibles consecuencias internas— tras su controvertida cobertura de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Durante las emisión de ‘Mañaneros 360‘, Ruiz dedicó varios minutos a desacreditar la querella que ha derivado en la imputación del exdirigente socialista.

Con ironía evidente, leyó fragmentos del texto presentado por Manos Limpias, destacando errores formales como la confusión entre el nombre del programa ‘Horizonte‘, presentado por Iker Jiménez, y su cadena de emisión.

«Esta es la base de la investigación», llegó a afirmar, sugiriendo que la causa contra Zapatero se sostenía sobre “un castillo de naipes” basado en entrevistas televisivas y artículos de medios digitales como ‘El Debate‘.

Ruiz señaló directamente a Víctor de Aldama, Iker Jiménez y otros como fuentes de «falta de rigor».

Sin embargo, los miembros del Consejo de Informativos de TVE denunciaron que esta narración omite deliberadamente el origen real de la investigación: una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, abierta a raíz de requerimientos internacionales de las fiscalías de Francia y Suiza por presunto blanqueo de capitales vinculados al chavismo venezolano.

La querella de Manos Limpias, por tanto, no es el único pilar, sino un elemento más dentro de una investigación más amplia que ya ha llevado a registros en el despacho de Zapatero y en empresas vinculadas a sus hijas.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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