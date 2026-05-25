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BENITA CASTEJÓN, OTRA CHINA EN EL ZAPATO DE JOSÉ PABLO LÓPEZ

TVE, de esperpento en esperpento hasta el hundimiento final: Este es el vómito de su último fichaje contra VOX

"Hay que ponerles una orden de alejamiento"

Archivado en: Periodismo | Televisión

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A esto van los impuestos de los españoles.

Benita Castejón, que hasta la fecha era el ‘conocido’ Maestro Joao es el último fichaje de ‘Tele Pedro‘.

Se trata de la vidente y colaboradora televisiva que ha pasado por ‘Sálvame‘, realities y ahora en TVE en formatos como ‘Top Chef: Dulces y famosos’, a quien la pública le ha dado un docu-reality sobre su proceso de transición de género, estrenado en La 2 y RTVE Play.

Benita, que se ha crecido con este respaldo, provocó polémica al declarar que, si fuera presidenta del Gobierno, su primera medida sería prohibir la entrada de VOX en el Congreso:

Mi primera medida como presidenta de Gobierno sería prohibir a todos los de VOX la entrada, y a todos los que van de periodistas de VOX la entrada, todos, fuera. Pero además con una orden de alejamiento del Senado, y del Congreso, y de todo.

El comentario, sin lugar a dudas, fue explícitamente excluyente hacia un partido legal y con representación parlamentaria, que ha sido muy compartido y criticado en círculos de derecha como ejemplo de intolerancia disfrazada de progresismo.

Esto se suma a las críticas por el uso de dinero público en un docureality centrado en su transición personal, producido por Zeppelin, que algunos ven como activismo pagado con impuestos en lugar de contenido generalista neutral.

Alba Carrillo, entre otros, había cargado duramente contra esta dádiva mediática a Benita Castejón, acusando incluso de que TVE «pagaba el cambio de género» por amistad con el presidente de RTVE, José Pablo López.

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