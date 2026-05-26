Ketty Garat desmonta con un simple testimonio la trola de ‘El Plural’ de que no hay pruebas contra Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’

¡Zas en todos los morros!

La periodista Ketty Garat, una de las firmas que más ha seguido la investigación del ‘caso Plus Ultra‘, rebatió de forma contundente las afirmaciones de ‘El Plural’ según las cuales no existirían pruebas directas contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En una intervención en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), Garat desmontó la narrativa con un testimonio clave y el contexto de los informes policiales y el auto judicial.

El medio progresista, con la firma de Loreto Ochando y otros redactores, insistió en que la imputación de Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental se sustentaba solo en «conversaciones de terceros» y carecía de mensajes o pruebas directas que lo incriminaran personalmente. Según esta versión, el caso se inflaba mediáticamente sin base sólida.

Garat recordó que la investigación no se basa únicamente en indicios indirectos. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) documentó comunicaciones internas de Plus Ultra en las que sus directivos hablan explícitamente del rol de Zapatero para desbloquear el rescate de 53 millones de euros durante la pandemia.

En uno de los mensajes intervenidos, se mencionó que recurrían a él por ser «pro Sánchez y pro Maduro«. Además, se aludió a reuniones y gestiones concretas durante la tramitación del rescate.

Garat subrayó que estos testimonios y conversaciones no son «de terceros ajenos», sino de protagonistas de la propia aerolínea vinculada a capital venezolano. Esto, sumado a otros elementos del sumario —como pagos a empresas relacionadas con el entorno de Zapatero, viajes documentados y el posicionamiento del juez José Luis Calama—, configuró un cuadro de indicios que la Audiencia Nacional considera suficiente para imputarlo y citarlo a declarar el próximo 2 de junio de 2026.

Y recalcó con un testimonio sencillo, pero más que revelador: