Los malabarismos de la Brunete Pedrete: Silvia Intxaurrondo se abraza a un abracadabrante argumento para salvar al imputado Zapatero

Tremendo malabarismo.

La Brunete Pedrete se las está viendo y deseando para poder tapar todas las vías de agua que ha provocado el ‘caso Plus Ultra‘.

Y es que en plena tormenta por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, la presentadora de ‘La Hora de La 1‘ en TVE, Silvia Intxaurrondo, saltó como una verdadera posesa al rescate del expresidente del Gobierno con un argumento que rozó el surrealismo mágico:

La clave de que es que haya mucho dinero no tiene por qué ser ilegal.

Con esa frase, Intxaurrondo elevó el arte del malabarismo mediático a niveles nunca vistos.

Mientras el auto del juez José Luis Calama describe con crudeza una «estructura organizada y estable dirigida por Zapatero» para influir en autoridades nacionales y extranjeras en beneficio, principalmente, de Plus Ultra, la periodista de RTVE prefiere fijarse en que mucho dinero por sí solo no demuestra delito. Abracadabra.

Pero no se quedó ahí.

También acusó al magistrado José Luis Calama de hacer seguidismo del informe policial:

Yo lo que veo es que al juez no sé hasta qué punto le ha podido llegar un informe que no tiene todos los datos. Por eso el juez en el auto es que copia literalmente, pero literalmente, párrafos enteros del informe policial. Porque claro, la Policía le está alertando a un fiscal anticorrupción y a un juez de que hay un expresidente del gobierno que es literalmente el jefe de una trama. Entonces el juez lo compra y lo coloca.

La presentadora, habitual punta de lanza de la Brunete Pedrete —ese batallón de periodistas y tertulianos que reparten carnés de profesionalidad mientras defienden al sanchismo con uñas y dientes—, no se ha quedado ahí. Ha llegado a sugerir que el magistrado podría haber actuado con un informe policial incompleto y ha recordado, cómo no, el caso de la supuesta financiación ilegal de Podemos: investigado, archivado y, según su relato, utilizado políticamente por la derecha.

El problema, según esta lógica, no es que un expresidente del Gobierno aparezca al frente de una trama con pagos millonarios, sociedades sin actividad real y supuesta intermediación de influencias. El problema es que alguien se atreva a investigarlo y que, encima, el auto sea «durísimo», como ella misma reconoció tras leérselo.