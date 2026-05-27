Susanna Griso rescata del desván a Cristina Almeida para que respalde al imputado Zapatero

¡Mal día escogió Susanna Griso para tener en conexión a una defensora de José Luis Rodríguez Zapatero!

Cristina Almeida, comunista caviar, intervino unos minutos en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) para hablar sobre la imputación del expresidente del Gobierno y, de paso, sobre lo sucedido en la sede del PSOE con un registro por parte de agentes de la UCO de la Guardia Civil.

La abogada, en la línea por la que siempre apuestan los progres cuando el asunto se torna de color hormiga para ellos, pidió prudencia antes de sacar conclusiones y aseguró sentirse devastada por el deterioro del debate público:

Está todo el mundo tan pendiente de todas las cosas malas que yo ya, hasta que no me las den más claras, no les voy a hacer caso. Lo que no quiero es contribuir a una situación de angustia en torno a hechos que todavía no cuentan con suficiente claridad.

Almeida quiso aclarar que ella no tiene vinculaciones con el PSOE, pero sí que lamentó el hecho de cómo se está enfocando todo lo que afecta al partido de la calle Ferraz:

No tengo nada que ver con el PSOE, pero sí con la democracia en España. Me parece tan terrible cómo se puede tratar a la democracia en España.

La expolítica, que nunca alzó la voz ni alertó sobre un peligro para la política que se estuviesen indagando casos de corrupción cuando era la derecha quien sufría esas investigaciones, ahora levante sospechas sobre unas investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez:

Hay investigaciones de muchísimas cosas, como hay juicios del PP toda la semana. Me parece terrible que la política se convierta en una demanda de corrupción y eso es lo que me pone triste.

Cristina Almeida reitera su respeto por José Luis Rodríguez Zapatero: 🗣»Quiero escuchar su versión, todavía no le hemos oído»https://t.co/reQ8epUj3G — Espejo Público (@EspejoPublico) May 27, 2026

En cuanto al asunto de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Almeida esgrimió el valor que le aportó a la democracia de España, a pesar de todo lo que se ha ido sabiendo y que consta en el informe de la UDEF:

Yo aplaudí las políticas de Zapatero y me ha parecido una persona muy importante para la democracia de este país. Quiero escuchar su versión antes de emitir una valoración definitiva. Todavía no le hemos oído.

Llegó a lanzar la sombra de la duda sobre las investigaciones a Zapatero:

Muchas veces se interpreta todo de una forma muy burda sin tener en cuenta el contexto real de determinados bienes personales o familiares. Lo triste es que eso esté ocurriendo en una democracia y con una persona que ha sido presidente del Gobierno y que ha tenido el respeto como presidente.

Y volvió a insistir en que ella necesita escuchar al expresidente del Gobierno español para poder dar un veredicto: