Isabel Durán estalla ante las injurias de Sarah Santaolalla en TVE y anuncia una demanda: «Tú a mí no me llamas golpista»

Escándalo en TVE.

El programa ‘Directo al Grano‘, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, vivió un episodio más propio de un régimen norcoreano.

En la mesa de debate estuvieron, entre otros, Isabel Durán y Sarah Santaolalla y rápidamente estalló el incendio.

La periodista de ‘El Debate‘, que ya le tenía cogida la matrícula a ‘lady cabestrillo’ por unas injurias vertidas contra ella en otros programas de la cadena pública por sus informaciones sobre una brecha de seguridad en el voto por correo, no dudó en exigirle que rectificase:

Me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar, primero, ya que es la primera vez que veo a Sarah Santaolalla, invitarla a que rectifique, porque dijiste que yo había hecho golpismo mediático en el programa de tu novio y tu novio también.

Evidentemente, Santaolalla no solo no se disculpó, sino que se agarró a un clavo ardiendo para volver a arremeter de manera muy alterada contra Durán:

Ese es un comentario machista. ¿Hablo yo de con quién te metes en la cama o te dejas de meter?

Ante la negativa de Santaolalla a rectificar, Isabel Durán fue clara y firme:

Pues vas a tener una demanda. A mí no me llamas golpista mediática y se queda impune.

La periodista añadió que ni Javier Ruiz ni la propia RTVE quedarían al margen si no se corregía la acusación, recordando que en su momento la Junta Electoral le había dado la razón sobre los hechos cuestionados en torno al voto por correo.

El ambiente en el plató se enrareció notablemente, máxime después de que otra advenediza, una tal Alejandra Velasco, conocida en su casa a la hora de comer, se sumase al linchamiento contra Isabel Durán y la acusase también de propagar bulos.

Marta Flich, que permitió todo tipo de insultos contra la periodista de ‘El Debate’ intervino para censurar a esta cuando quiso responder alegando que se estaba desviando del tema y que estaba excediendo los límites.

Hasta tal punto que tanto Flich como Miró acabaron retirándole el turno de palabra y Santaolalla, que siguió diciendo barbaridades contra Isabel Durán asegurando que ella no rectificaría, se parapetó en la red social X para seguir con el raca-raca:

Señoras montando pollos en platós para que las echen y las llamen de televisiones privadas.

A mi costa no, soltadme el brazo. Busca curro en infojobs y espabila. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 27, 2026

Pero Durán no se quedó callada y explicó con pelos y señales lo sucedido en la tertulia de TVE:

Escándalo indecente en RTVE: Pido públicamente una rectificación a Sarah Santaolalla y no solo se niega a hacerlo, sino que se ratifica en llamarme «golpista mediática». Todo ello en la televisión pública, pagada por todos los españoles. Acto seguido, Alejandra Velasco se sumó diciendo que yo era “la bulera del pucherazo del voto por correo”. Una afirmación completamente falsa que demuestra hasta qué punto la campaña de injurias, manipulación y desinformación lanzada desde ámbitos gubernamentales, mediáticos y desde la propia RTVE ha terminado calando incluso entre personas que repiten etiquetas sin conocer realmente los hechos. Porque yo jamás hablé de que se hubiera producido ningún “pucherazo”. Mi investigación se centró en las grietas y riesgos del sistema de identificación digital en procesos electorales. Tanto es así que la propia Junta Electoral Central terminó rectificando criterios sobre el uso del DNI digital. Y todo ello, además, con la imposibilidad absoluta de réplica posterior por parte de los presentadores del programa, que permitieron las descalificaciones sin frenar ni exigir prueba alguna de acusaciones gravísimas contra mi honor y reputación. Inaudito y escandaloso en una televisión pública que debería ser rigurosa y neutral. La guinda la puso Santaolalla en un tuit posterior que retrata perfectamente el nivel del ataque personal: “Señoras montando pollos en platós para que las echen y las llamen de televisiones privadas. A mi costa no, soltadme el brazo. Busca otro curro en InfoJobs y espabila”.