Troleo Mundial: El vídeo oficial de la Selección Española ya es el álbum de los imputados del PSOE

Pedro Sánchez no levanta cabeza.

En el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) convirtieron la convocatoria oficial de la Selección Española de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 en un auténtico sumario judicial del sanchismo: donde antes había jugadores, ahora aparecen Begoña Gómez, Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y compañía.

En lugar de Lamine Yamal, Pedri o Rodri, los fotogramas ahora lucen las caras de los principales imputados y protagonistas de los casos que acorralan al PSOE: la mujer del presidente, los cerebros de la trama Koldo, los amigos venezolanos y toda la tropa que tiene a Ferraz y Moncloa en modo pánico judicial.

Brutal esto que han hecho en @todoesmentiratv. La lista de Sánchez. pic.twitter.com/tmIpHiw9K3 — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) May 27, 2026

Cada nombre que aparece en pantalla es sustituido por un nombre propio del catálogo de causas judiciales que persiguen al Gobierno:

Buenos días España, hoy es un día muy especial. Hoy Pedro Sánchez ofrece su lista de imputados. Máxima expectación en todos los rincones del país, donde la gran pregunta ahora es ¿quién será el siguiente?

Acto seguida, un Pedro Sánchez creado por inteligencia artificial, suelta su discurso:

Llevamos ocho años trabajando para este momento y sé que hoy es un día muy esperado. Han sido años muy buenos para la crónica de tribunales. Miembros muy importantes del partido han blanqueado, cobrado mordidas y han defraudado Hacienda. Todo presuntamente. Estos imputados nunca han caminado solos, por eso esta lista es especial. Hoy tengo que pediros disculpas. Sé que estáis esperando la convocatoria, pero no la voy a dar. Esta convocatoria no es mía. Esta convocatoria es de todos.

A continuación, un personaje caracterizado como Risto Mejide, añade:

Porque esta lista de investigados no solo ha decepcionado a los que votan al PSOE, ha decepcionado a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol. A quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros. A quienes recorren cada rincón del país. A quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio. A quienes sueñan mirando al cielo. Porque cuando alguien trinca, presuntamente, trinca de todos. Esta es nuestra lista.

Y ahí salen varios ministros del Gobierno dando la lista:

‘Caso Leire’, Leire Díez, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Ana María Fuentes; ‘Caso Zapatero’, José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, Gertrudis Alcázar; ‘Operación Delorme’, José Luis Ábalos, Koldo García; ‘Caso Hermano’, David Azagra, Miguel Ángel Gallardo; ‘Caso Begoña’, Begoña Gómez, Cristina Álvarez.

Risto Mejide concluye: