Ferreras ya no soporta el hedor de la cloaca del PSOE y sopapea a Sánchez con cinco ganchos descomunales

Antonio García Ferreras, el histórico azote mediático del PP y escudero de la narrativa progresista durante años, ya no aguanta más.

El director de ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta) no soporta más el olor a alcantarilla que desprende el PSOE de Pedro Sánchez.

Y lo ha hecho público, sin anestesia, con una serie de golpes directos que dejan al presidente y a su partido tambaleando. Lo que antes era complicidad, silencio cómplice o crítica edulcorada, se convirtió en un vendaval de reproches.

Ferreras, que durante lustros defendió con uñas y dientes la regeneración sanchista, ahora describe sin ambages el tsunami que se le viene encima al Gobierno. Y no se cortó un pelo:

La situación es brutal. El gobierno y el PSOE ahora mismo están apostando por búnker y conspiración. Estas son las respuestas a una demoledora investigación de la Audiencia Nacional que deja muy claro, uno, el PSOE puso en marcha una cloaca para acabar con jueces, fiscales y periodistas. Y guardias civiles, los incómodos. Dos, esa estructura criminal manejada por el número dos del partido, Santos Cerdán, no uno cualquiera, quería destruir las investigaciones judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez. Tres, era el PSOE el que financiaba esa cloaca, la cloaca de Leire Díez, y existía un superjefe.

En los dos últimos puntos, dejó claramente al PSOE por un partido mentiroso y que jamás tuvo la intención de querellarse contra la ‘fontanera’ de Ferraz: