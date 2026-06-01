El exalcalde socialista de Vigo, a degüello contra Zapatero, Blanco y Sánchez: «Con ellos se jodió el PSOE y España»

Dicen que no hay peor cuña que la de la propia madera.

Y eso es lo que le está pasando al PSOE actual con los dirigentes históricos.

Estos están alarmados viendo la deriva que está cogiendo el partido.

E incluso ya sienten auténtico pánico por lo que pueda pasar con la propia España.

Carlos Príncipe, exalcalde socialista de Vigo (Pontevedra), no se mordió la lengua a la hora de denunciar las tropelías que están cometiendo al frente de la formación de la calle Ferraz personajes de la calaña de Pepe Blanco, José Luis Rodríguez Zapatero y su ‘criatura’, Pedro Sánchez.

En el programa ‘Código 10’ (Cuatro), presentado por Nacho Abad y David Alemán, el exregidor vigués se mostró contundente a la hora de cargar contra esos socialistas caviar que están llevando al PSOE y a España a poco menos que un callejón sin salida:

Estos llevan haciendo trampa y comportándose como una banda desde hace más de 20 años. Con ellos, con perdón, se empezó a joder el PSOE y se empezó a joder España. Son la banda de Zapatero y Blanco y Sánchez es el hijo putativo.

De hecho, en declaraciones a otros medios, como ‘Espejo Público‘ (Antena 3), Príncipe dejó claro que en el PSOE actual hay quienes han comulgado con auténticas ruedas de molino con tal de no verse afectados por una especie de guerra sucia:

Yo denuncié 80 casos que se contrataron de ‘aquella manera. De no aceptar las condiciones de los corruptos te montarán la guerra sucia. A mí como no pudieron, pues me expulsaron. Pero yo les pido a todos que no se sacrifiquen.

Igualmente, el exprimer edil de Vigo, denunció el enchufismo de determinados socialistas cuando estos salen de la administración o institución a la que han estado adscritos: